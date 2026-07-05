'냉장고를 부탁해'에서 윈터의 냉장고로 대결을 펼친다. / 사진제공=JTBC '냉장고를 부탁해'

샘킴과 정호영이 다시 맞붙는다. / 사진제공=JTBC '냉장고를 부탁해'

셰프 샘킴과 정호영이 '냉장고를 부탁해'에서 연예계 대표 뼈말라 에스파 윈터의 냉장고를 주제로 요리 대결을 펼친다.5일 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에서는 에스파 윈터의 냉장고를 주제로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.첫 번째 대결은 샘킴과 정호영이 맡는다. 두 사람은 면 요리로 맞붙는다. 앞서 일식 주제인 라멘 대결에서 정호영에게 패했던 샘킴은 이번에는 자신의 주전공인 파스타로 다시 승부를 건다. 샘킴은 당시 라멘을 처음 만들어봤다며 대결이 자신에게 불리했다고 말한다. 이에 정호영은 파스타로도 샘킴을 꺾겠다며 자신감을 보인다.정호영은 그동안 에스파의 춤을 활용한 요리명을 선보였던 만큼 이날도 카리나와 윈터 앞에서 춤을 선보인다. 이를 본 샘킴도 직접 춤에 나선다.요리가 시작된 뒤에는 예상 밖 상황도 벌어진다. 그동안 정호영과 호흡을 맞췄던 샘킴이 승부를 위해 다른 선택을 하면서 정호영이 당황한다. 이를 지켜보던 셰프들도 예상하지 못한 전개에 놀랐다는 후문이다.이어 이문정과 권성준은 윈터를 위한 쇠맛 요리 대결을 펼친다. 2전 전승을 기록 중인 이문정은 '냉부' 첫 출연 때부터 '흑백요리사' 초대 우승자인 권성준과의 대결을 기대했다고 밝힌다. 5연승을 이어가고 있는 권성준은 자신을 중식 자격증을 가진 '중식 정파'라고 소개하며 승리를 자신한다.이문정은 중식 스타일을 살린 요리를 선보인다. 이어 카리나는 5분 점검에 참여해 물범 박수 개인기를 선보이고, 윈터는 완성된 요리를 맛본다.JTBC '냉장고를 부탁해'는 매주 일요일 오후 8시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr