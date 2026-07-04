배우 한고은이 새 일일드라마 '가족관계증명서'를 통해 안방극장에 복귀한다./사진제공=MBC

배우 한고은과 박세영이 새 일일드라마 '가족관계증명서'를 통해 나란히 안방극장에 복귀한다./사진제공=MBC

배우 한고은(51)이 '가족관계증명서' 제작발표회에서 박세영과의 첫 호흡 비하인드를 공개했다.2일 오후 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 MBC 새 일일드라마 '가족관계증명서' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 김미숙 PD를 비롯해 배우 박세영, 한고은, 임지은, 성이언, 박솔라가 참석했다.'가족관계증명서'는 태어난 순간부터 한 가정을 무너뜨린 존재로 낙인찍힌 아이와 세상의 편견과 가혹한 운명에 맞서 자신의 삶을 지켜가는 한 여성의 이야기를 그린 작품이다.극 중 한고은은 대한민국 클래식계를 대표했던 국립교향악단 첼리스트이자 나지니(박세영 분)의 어머니 '나세리' 역을 맡는다. 화려한 경력과 뛰어난 연주 실력을 갖췄지만, 누구에게도 털어놓지 못한 비밀과 불안을 안고 살아가는 인물이다.극 중 모녀로 호흡을 맞추는 박세영에 관해 한고은은 "세영 씨와 나는 둘 다 MBTI I 성향이라 처음에는 낯을 가렸다. 그런데 눈만 마주쳐도 가슴이 아릴 정도였다. '엄마라면 이런 느낌이겠구나' 싶을 만큼 아련한 감정이 생겼다. 눈만 마주치면 지니가 운다. 이제 막 시작 단계지만 좋은 호흡으로 함께 걸어가고 있다"고 애정을 내비쳤다.박세영은 "선배님이 너무 아름다우시다. 이렇게 아름다운 분이 내 엄마일 수 있을까 싶었는데, 촬영하면서 금세 마음이 움직였다"며 "평소 눈물이 많은 편이 아닌데도 이상하게 감정이 확 와닿더라"고 화답했다.'가족관계증명서'는 '첫 번째 남자' 후속으로 오는 6일 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr