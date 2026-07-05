최현욱이 '맨 끝줄 소년'으로 글로벌 시청자를 만났다. / 사진제공=넷플릭스

최현욱은 '맨 끝줄 소년'의 시청자 반응에 대해 "같은 작품인데도 보는 분마다 다르게 해석하는 게 재미있었다"고 말했다. / 사진제공=넷플릭스

최현욱은 최근 예능 '방과후 태리쌤'에도 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 최현욱(24)은 '맨 끝줄 소년'을 통해 또 한 번 성장했다. 60대의 대선배 최민식과 연기를 주고받으며 배우로서 한층 성장했고, 공개까지 1년을 기다린 작품은 앞으로도 연기를 이어가게 할 원동력이 됐다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'의 배우 최현욱과 만나 이야기를 나눴다.'맨 끝줄 소년'(연출 김규태)은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 학생 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최현욱이 연기한 이강은 강의실 맨 끝줄에 앉아 세상을 관찰하는 대학생으로, 문학 교수 허문오의 삶에 조금씩 균열을 만들어내는 인물이다.약 1년 만에 공개된 작품인 만큼 최현욱은 감회도 남달랐다. 그는 "여름에 촬영하고 1년 만에 공개됐다. 오래 기다린 만큼 떨리기도 했는데 막상 공개되고 나니 후련하고 기분이 좋았다"고 말했다.시청자 반응도 직접 찾아봤다. 그는 "많이 좋아해 주더라"며 "같은 작품인데도 보는 분마다 다르게 해석하는 게 재미있었다. 그런 다양한 시선이 이 작품의 매력인 것 같다"면서 웃었다.극 중 허문오와 이강은 서로를 끌어당기면서도 밀어내는 긴장감을 만들어낸다. 최현욱은 최민식과의 호흡을 이번 작품의 가장 큰 수확으로 꼽았다. 그는 "20대 배우가 최민식 선배님과 함께 작품을 할 기회가 얼마나 있겠나. 작품 제안을 받았을 때부터 꼭 하고 싶었다"며 "현장에서는 부담감보다 선배님과 연기를 주고받는 과정 자체가 재미있었다"고 말했다. 이어 "선배님도 편하게 대해주셨다"며 "'맨 끝줄 소년'은 앞으로도 연기를 하는 데 큰 원동력이 될 것 같다. 연기가 더 재미있어졌고, 앞으로도 스스로 답을 찾아가면서 연기할 수 있는 계기가 된 작품"이라고 밝혔다.최민식에게 가장 감탄했던 점으로는 '표정'을 꼽았다. 최현욱은 "대화할 때도 그렇고 연기할 때도 정말 섬세한 표정을 쓰신다"며 "한 사람의 얼굴에 이렇게 많은 감정이 담길 수 있다는 걸 선배님을 보며 느꼈다"고 말했다. 이어 "웃을 때는 소년 같은 모습도 있고, 조언해주실 때는 인생 선배 같은 든든함이 있다. 장난을 칠 때는 또 장난꾸러기 같기도 하다"고 했다. 그러면서 "연기를 하고 계신 것도 아닌데 상황마다 다른 캐릭터를 보는 느낌이었다. 이 정도 관록을 가진 배우는 정말 다르다는 걸 현장에서 많이 느꼈다"면서 존경심을 나타냈다.무엇보다 기억에 남은 건 촬영을 마친 뒤 최민식이 건넨 한마디였다고. 최현욱은 "현장에서는 작품 이야기만 하셨고 칭찬을 앞에서 많이 해주시는 스타일은 아니었다"며 "그런데 촬영이 끝날 때마다 '고생했다', '수고했다'고 말씀해 주셨다. 그 한마디에 느껴지는 게 있었다. 끝나고 그런 말씀을 들으면 기분도 좋고 후련했다"고 회상했다.작품 공개 전 출연했던 tvN 예능 '방과후 태리쌤'을 통해 얻은 배움도 털어놨다. 최현욱은 "작품보다 더 많은 걸 배웠던 것 같다"며 "선생님 역할로 아이들을 가르쳤지만 오히려 제가 아이들에게 더 많이 배웠다"고 말했다.이어 "사회생활을 하다 보면 표현도 돌려 하게 되고 점점 닫혀가는 부분이 생기는데 아이들은 솔직하게 표현하더라. 그런 순수함이 좋았다"며 "저도 아직 많이 부족하다는 걸 아이들을 통해 많이 배웠다. 함께 연극을 올렸던 시간이 뜻깊은 기억으로 남아 있다"고 말했다. 그러면서 "'방과후 태리쌤'에서 다시 불러주신다면 언제든 갈 의향이 있다"며 웃었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr