김동완이 소속사 없이 활동하겠다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

이하 김동완 SNS 전문

경솔한 발언으로 여러 차례 구설에 올랐던 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 소속사 없이 활동을 이어가겠다고 밝혔다.4일 김동완은 자신의 인스타그램 스레드를 통해 "최종적으로 소속사 없이 가기로 했다"며 "여러 가지를 고민해 본 끝에, 지금처럼 소속사 없이 활동하는 것이 저에게 가장 잘 맞는 방향이라는 결론을 내렸다"고 전했다.김동완은 최근 SNS에 올린 글들로 인해 여러 차례 구설에 올랐다. 그는 지난 2월 성매매 규제의 실효성에 대해 논하며 합법화해야 한다는 취지의 글을 올렸다가 비판받았다. 당시 그는 “유흥가를 없애려다 전국이 유흥가가 되고 있다. 인정하고 관리해야 한다”며 성매매 합법화에 대해 찬성했다.또 여성 BJ를 폭행한 MC딩동을 두고 “아무 이유 없이 딩동 응원할 사람?”이라고 글을 남겼다가 사과했고, 미성년자 성범죄 이력의 엠씨더맥스 멤버 이수를 옹호해 논란의 중심에 섰다. 이에 김동완은 "원래 이런 사람이었으나 바쁠 때는 숨길 수 있었을 뿐"이라며 "신중하지 못한 언행으로 불편함을 드린 점을 반성하며 책임감을 갖겠다"고 사과했다.이훟 지난 5월 김동완은 "앞으로 인스타그램과 스레드는 사무실에서 관리하게 된다. 다들 건강히 지내라"라며 "언젠가 오프라인에서 반갑게 만나자"며 SNS 활동을 자제하겠다는 입장을 밝히기도 했다.최종적으로 소속사 없이 가기로 했습니다.여러 가지를 고민해 본 끝에, 지금처럼 소속사 없이 활동하는 것이 저에게 가장 잘 맞는 방향이라는 결혼을 내렸습니다.앞으로도 좋은 돈까스와 스레드로 인사드리겠습니다.감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr