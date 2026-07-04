'전지적 참견 시점'에서 박소영 아나운서가 10km 러닝 대회에 도전한다./사진제공=MBC

'전지적 참견 시점'에서 박소영 아나운서가 10km 러닝 대회에 도전한다./사진제공=MBC

'전지적 참견 시점'에서 박소영 아나운서가 10km 러닝 대회에 도전하는 가운데, 오랜 이상형으로 꼽아온 박명수와의 첫 만남도 이뤄진다.4일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점' 405회에서는 박소영 아나운서의 '무한도전 런' 참가 현장이 그려진다.박소영은 아나운서국 러닝 크루 멤버들과 함께 10km 러닝 대회 '무한도전 런'에 출전한다. 이른 새벽부터 출발선에 모인 러너들 사이에서 설렘과 긴장을 안고 대회를 준비하고, 아나운서국 전종환 부장도 후배들을 응원하기 위해 현장을 찾는다.이동 중에는 박소영이 오랜 이상형이자 '최애' 연예인으로 꼽아온 박명수와 처음 마주한다. 박소영은 박명수를 보자마자 오랜 팬이었다고 수줍게 고백하고, 박명수는 특유의 호통으로 응수하면서도 박소영의 밝은 매력에 미소를 짓는다.박소영은 미리 준비한 박명수 굿즈에 사인을 받고 SNS 맞팔까지 성사하며 뜻깊은 시간을 보낸다. 평소 '무한도전' 애청자이자 '무도 키즈'를 자처해 온 그는 이날 대회에서 박명수를 비롯해 정준하, 하하, 황광희 등 '무한도전' 멤버들과도 만난다.멤버들은 박소영에게 짓궂은 러브라인 질문을 던지고, 박소영은 변함없는 일편단심 답변으로 웃음을 안긴다. 화기애애한 분위기도 잠시, 대회가 시작되자 만만치 않은 오르막 코스와 예상치 못한 난관이 이어진다. 박소영이 10km 완주에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.박소영의 러닝 도전기와 박명수와의 특별한 만남은 4일 밤 11시 '전지적 참견 시점'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr