사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

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사진=MBC '놀면 뭐하니'

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사진=MBC '놀면 뭐하니'

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'놀면 뭐하니' 곽범이 방송을 위해 치아 시술을 받았다고 솔직하게 고백했다.4일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범이 '놀뭐 일기' 특집을 통해 시골 마을 청년회로 변신한 모습이 그려졌다. 이날 멤버들은 월드컵 경기를 틈틈이 지켜보는 가운데 감자를 캐고 식사를 준비하는 등 분주한 하루를 보냈다.방송 초반부터 가장 눈길을 끈 건 곽범의 새하얀 치아였다. 유재석은 곽범을 보자마자 "우리가 설정이긴 한데 너는 치아가 왜 그렇게 하얗냐"고 물었고, 피부톤과 대비되는 치아 색깔을 보며 의심의 눈초리를 보냈다.주우재도 "피부는 다 태우고"라며 거들었고, 유재석은 "톤이 안 맞잖아. 너 뭐 했냐. 이에다 뭐 한 거 같은데"라고 연신 놀라워했다.결국 곽범은 치아 시술 사실을 솔직하게 털어놨다. 그는 "내 얘기 좀 들어봐라. 어떤 모 선배가 '너 방송할 거 아니냐. 이부터 싹 해야 한다'고 하더라"며 방송 활동을 준비하면서 치아 시술을 결심하게 된 계기를 밝혔다.이어 "16개 했다"고 담담하게 고백해 모두를 놀라게 했다. 환한 미소를 지으며 새 치아를 자랑하는 곽범의 모습에 현장은 웃음바다가 됐다.곽범의 이야기를 들은 유재석은 "그래서 한 거냐. 어쩐지"라며 고개를 끄덕였고, "요즘 새로운 거 나왔다더니 그거 했구먼"이라고 말하며 최근 시술법까지 언급해 폭소를 자아냈다.멤버들은 감자밭으로 향했다. 각자 감자 7개를 캐는 미션이 주어진 가운데 주우재와 곽범은 차곡차곡 감자를 모았지만, 하하는 엉뚱한 곳만 파다 결국 감자를 하나도 수확하지 못했다.당황한 하하는 "우리 한 팀인데 왜 그러냐"며 곽범과 주우재에게 감자를 나눠 달라고 요구했고, "곽범은 4개, 주우재는 3개 내놔"라며 막무가내 협상에 나섰다. 이에 주우재는 "감자에 손 대면 발로 차겠다"고 맞받아쳐 웃음을 자아냈다.감자를 지키려던 곽범은 하하와 몸싸움을 벌이다 결국 감자를 떨어뜨렸고, 하하는 그 틈을 놓치지 않고 재빠르게 감자를 챙겼다. 주우재 역시 실랑이 끝에 감자 일부를 내주며 웃픈 결말을 맞았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr