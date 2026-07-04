사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

사진 = 이엘리야 인스타그램

배우 이엘리야가 부드러운 무드와 시크한 분위기를 오가는 다양한 스타일링을 공개하며 화보 같은 비주얼을 선보였다.이엘리야는 최근 자신의 인스타그램에 "수면음악을.."이라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에서 이엘리야는 밝은 자연광이 스며드는 공간에서 아이보리 컬러의 니트 상의를 입고 뒤를 돌아보는 포즈를 취하고 있다. 긴 웨이브 헤어가 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내리고 있으며 카메라를 향해 차분한 눈빛과 은은한 미소를 보내 부드러운 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 이엘리야가 화이트 톱을 착용한 채 밝은 배경 앞에서 어깨를 살짝 드러낸 모습으로 카메라를 바라보고 있다. 긴 앞머리와 자연스럽게 흐트러진 헤어스타일이 어우러졌고 담백한 메이크업과 차분한 표정이 맑은 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 이엘리야가 블랙과 화이트 스트라이프 패턴의 슬리브리스 의상에 같은 패턴의 넥타이를 매치한 스타일링으로 정면을 응시하고 있다. 긴 생머리가 얼굴과 어깨를 따라 자연스럽게 흩날리고 있으며, 화이트 배경과 대비되는 모노톤 의상이 세련된 분위기를 강조했다.마지막 사진에서는 이엘리야가 화이트 벽을 배경으로 블랙 재킷과 롱스커트를 착용한 채 정면을 바라보고 서 있다. 허리에는 벨트를 레이어드해 포인트를 더했고, 긴 생머리를 차분하게 늘어뜨린 스타일링과 단정한 포즈가 깔끔하면서도 시크한 분위기를 완성했다.팬들은 "목선은 최고", "항상 응원합니다", "너무 예뻐", "최고로 아름다운 배우", "아름다움으로 가득", "너무 아름다워요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 이엘리야는 1990년생으로 36세다. 이엘리야는 지난 2013년 tvN 드라마 '빠스껫볼' 주연으로 데뷔했다. 이후 KBS2 '쌈, 마이웨이', JTBC '미스 함무라비', SBS '황후의 품격' 등 인기 드라마에 출연해 왔다. 최근 이엘리야는 TV조선 '미스트롯4'에서 뛰어난 가창력을 선보였다. 그리고 tvN '세이렌'에서도 강렬한 연기를 선보였다.한국예술고등학교 연극영화과를 졸업한 이엘리야는 서울예술대 연기과에 수석 입학한 것으로 알려져 있다. 최근에는 고려대학교 심리융합과학대학원에 재학하며 학업에 깊은 관심을 보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr