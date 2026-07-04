'도깨비' 10주년 여행이 베일을 벗는다./사진제공=tvN

'도깨비' 10주년 여행이 베일을 벗는다./사진제공=tvN

tvN 20주년 에디션 '도깨비 10주년 여행'이 베일을 벗는다.4일 오후 9시 10분 첫 방송되는 '함께여서 찬란하神 - 도깨비 10주년 여행(이하 도깨비 10주년 여행)'은 최고 시청률 20.5%를 기록하며 신드롬을 일으킨 드라마 '도깨비'의 방영 10주년을 기념해 기획된 특집 프로그램이다. 공유, 이동욱, 김고은, 유인나를 비롯한 작품의 주역들이 10년 만에 다시 뭉쳐 강릉으로 추억 여행을 떠난다.'도깨비 10주년 여행'이 시작된 배경은 첫 방송을 통해 공개된다. 지난해 11월 한 콘서트에서 만난 공유, 이동욱, 김고은은 당시 처음으로 '도깨비' 10주년을 기념할 방법에 대한 이야기를 나눴다는 후문이다. 공유와 이동욱은 "김고은이 먼저 '10주년을 맞아 넷이 여행이 됐든 뭐라도 함께 해보면 재밌지 않을까'라고 제안했다"고 밝힌다.'도깨비' 10주년을 맞아 강릉으로 추억 여행을 떠나는 공유, 이동욱, 김고은, 유인나 네 배우의 여정도 시작된다. 특히 드라마의 명장면이 탄생한 상징적인 장소인 주문진 방파제를 가장 먼저 찾으며 추억 소환의 시작을 알린다. 공유와 김고은의 명장면 재현은 물론, 이동욱과 유인나의 '피치 커플'표 재해석까지 이어진다.10년이 흘러도 변함없는 배우들의 케미도 빼놓을 수 없는 기대 포인트다. 10주년 여행을 주도하는 다정다감한 파워 J(계획형) 공유부터 무심한 듯 스윗한 이동욱, 깨발랄 막내미를 발산하는 김고은, 깨비네 살림꾼이자 햇살 같은 존재의 유인나까지 그동안 몰랐던 배우들의 반전 매력과 케미가 펼쳐질 예정이다.여행 시작부터 오빠들을 놀리며 장난기 가득한 텐션을 뽐내는 김고은과 유인나, 동생들과 티격태격하면서도 다정함을 잃지 않는 공유와 이동욱의 좌충우돌 여행기가 기대를 모은다. 김고은은 "넷이 모였을 때만 나오는 케미가 있는데 어디서도 보여드릴 기회가 없었다. 우리만 알고 있기 아까운 관계성을 남기고 싶었다"고 전한다.드라마 속 숨겨진 에피소드도 최초 공개된다. 도깨비 김신과 저승사자의 '대파 런웨이'신, 메밀꽃 밭에서 펼쳐진 김신과 은탁의 입맞춤신 등 드라마 곳곳을 채운 명장면의 반전 비화가 공개된다.배우들의 첫 만남을 둘러싼 비하인드도 밝혀진다. 이동욱을 당황하게 만든 유인나의 깜짝 폭로전도 예고된다. 이동욱이 "진짜 죄송합니다"라며 안절부절 못한 사연은 무엇일지 이목이 쏠린다.'도깨비 10주년 여행'은 4일 첫 방송을 시작으로 토, 일요일 오후 9시 10분방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr