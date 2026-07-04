Kim Jung-hyun

Kim Jung-hyun

배우 김정현이 데뷔 후 처음으로 가수에 도전한다.4일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 763회는 ‘불후의 명곡-우리가 노래하는 그날’ 특집으로, 고(故) 김광석의 명곡들을 재탄생시킨 뮤지컬 ‘그날들’의 주역인 최진혁, 김정현, 산들, 박규원, 이지수가 출연한다.'불후'에 첫 출연한 김정현은 가수 데뷔를 앞둔 상황에 "정식 무대에서 노래를 부른 것은 완전 처음"이라며 긴장이 역력한 모습을 보인다. 이에 산들은 "정현이 형이 겸손하게 이야기하시는 거다. 노래를 진짜 잘한다"고 귀띔한다.김정현과 산들이 이날 뜻밖의 대결 구도를 벌인다. '불후'의 단골손님인 산들이 "우승 트로피가 몇 개인지도 잘 모르겠다"라며 너스레를 떨며 이른바 '꺼들(꺼드럭+산들)'에 등극하자 김정현은 산들의 만행을 고발한다.김정현은 "'불후'가 처음이라서 산들이를 염탐하려고 찾아갔는데 아무것도 안 알려주더라"며 "산들이는 꼭 이기겠다. 오늘 산들이가 삐끗하면 내 배우 인생 가장 밝은 모습으로 웃어줄 것"이라고 다짐한다.김정현의 선곡은 정준일의 '고백'으로 무대를 꾸민다. 신동엽은 "상상 이상의 노래 실력"이라며 극찬하고, 이찬원은 "이 노래 연구를 많이 하신 것 같다. 정준일 씨와 똑같다"라며 놀라워한다. 김준현은 "정준일의 병약미와 똑같다. 내가 여자라면 뒤에서 안아주고 싶을 것 같다"라며 부러워한다. 라이벌로 지목된 산들 역시 "거 보셔라. 노래 잘 한다고 하지 않았냐. 정현이 형은 궁금하게 만드는 매력이 있는 사람"이라며 엄지를 치켜든다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr