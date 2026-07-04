이동휘가 탈락 비화를 고백한다. / 사진=텐아시아 DB

이동휘가 탈락 비화를 고백한다. / 사진제공=MBC

이동휘가 탈락 비화를 고백한다.4일 오후 11시 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’ 405회에서는 ‘트리플 천만 배우’ 이동휘와 ‘글로벌 아이돌’ 엑소 수호의 만남이 공개된다.두 사람은 어떻게 친해졌는지 기억이 나지 않을 정도로, 오랜 시간 끈끈한 우정을 이어온 10년지기 찐친이다. 이동휘는 최근 콘서트 무대 위에서 날아다니는 수호를 직관했던 일화를 꺼내며 “17살인 줄 알았다”라고 극찬한다 .이동휘는 자신이 런칭한 브랜드 의류를 선물하며 홍보를 위한 속내를 보인다. 초반 '연예인 협찬 없다' 밝힌 것과는 다른 행보를 보여 참견인들의 웃음을 자아낸다. 찐친이라 가능한 거침없는 폭로전과 매운맛 토크도 이어진다. 과거 수호가 출연했던 영화 ‘글로리데이’의 비하인드를 나누던 중, 이동휘가 “나 그 영화 오디션 떨어졌어. 정말 속이 많이 상했다”라고 뜻밖의 탈락 비화를 고백한다.이동휘는 엑소 멤버의 끈끈한 관계를 부러워하며 자신이 속한 프로젝트 그룹인 ‘MSG워너비’ 멤버들도 언급한다. 그는 “나이 들면 지석진 형처럼 늙고 싶다”라며 지석진에 완벽 빙의한 연기를 선보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr