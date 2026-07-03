사진=텐아시아DB

사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 배우 이유리가 결혼 17년 차에도 변함없는 부부 생활을 자랑했다.3일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업2'에는 배우 이유리가 스페셜 게스트로 출연해 결혼 생활과 근황을 공개했다.이날 이승철은 "연기 외에도 종횡무진 활약 중이라고 들었다"고 근황을 물었고, 이유리는 "요즘 유튜브 채널을 개설했다. '유리한 클래스'라고 해서 원데이 클래스를 배우고 있다"며 "쿠킹도 하고 주식도 배우는 등 여러 가지를 경험하고 있다"고 답했다.탁재훈이 "'신랑수업'에서 하고 싶은 역할이 있다고 들었다"고 묻자 이유리는 "오락부장이 빠져 있더라. 오락부장을 하고 싶다"고 재치 있게 답해 웃음을 안겼다.MC들은 이유리에게 '신랑수업' 출연자들의 연애를 본 소감을 물었다. 송해나는 "서준영과 김성수의 연애를 보면서 어떤 생각이 들었냐"고 질문했고, 이유리는 "가슴이 답답했다. 얹힌 것 같았다"며 "두 분 다 여자의 마음을 잘 모르는 것 같더라"고 돌직구를 던졌다.이유리는 "제가 결혼한 지 벌써 17년이 됐다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 이유리의 남편이 띠동갑 연상의 목사라는 사실이 다시 언급되자 탁재훈은 "행복하냐"고 직설적으로 물었고, 이유리는 웃으며 "그렇다. 뭘 듣고 싶으신 거냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.결혼 당시를 떠올린 이유리는 "뜨겁게 불같이 사랑해서 결혼한 건 아니었다. 서로를 알아가면서 결혼하게 됐다"고 말했다. 그러면서 "오히려 지금이 훨씬 더 좋다. 16년, 17년이라는 시간이 어떻게 흘렀는지 모르겠다"고 덧붙이며 현재의 결혼 생활에 만족감을 나타냈다.이유리는 남편과의 연애 비화도 공개했다. 그는 "남편에게 먼저 사귀자고 했고 프러포즈도 제가 먼저 했다"고 밝혀 출연진의 놀라움을 자아냈다.이를 들은 탁재훈은 "결혼은 계획해서 하는 게 아니라 교통사고처럼 오는 것 아니냐"며 "전치 6주 정도의 아픔"이라고 말해 폭소를 유발했다.한편 이유리는 2010년 띠동갑 연상의 목사와 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr