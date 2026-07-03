가수 장윤정의 친모가 투자금 사기 의혹에 휩싸였다. / 사진=텐아시아DB

과거 장윤정이 가족사를 고백했다. / 사진=SBS '힐링캠프'

가수 장윤정의 친모 육 모 씨의 행방에 관심이 쏠리고 있다. 현재 그는 장윤정의 이름을 내세워 사기 행각을 벌였다는 의혹을 받고 있다.3일 한 매체는 장윤정의 모친이 약 3주 전까지 지인들에게 금전을 요구했다는 A 씨의 목격담을 보도했다. A씨에 따르면 장윤정의 모친은 말기암을 앓고 있는 것처럼 꾸민 서류를 지인들에게 전달한 것으로 알려졌다.또 A씨는 육 씨가 최근까지 서울 송파구 거여역 인근에 거주해왔다고 주장했다. 이어 그는 "집에 갈 때마다 여러 사람이 함께 있었다"며 "육 씨가 장윤정의 집에서 아이를 돌보는 일을 시켜주겠다고 하며 사람들을 모은 것으로 보인다"고 말했다.한편 같은 날 한 매체에 따르면 육 씨는 기자에게 마지막을 암시하는 내용의 카톡 메시지를 보냈다. 그는 메시지를 통해 "마지막 글이 될 것 같다. 속만 잔뜩 썩여드려 죄송했다. 늘 건강하시고, 하시는 일 승승장구 해라"라는 인사를 남겼다. 이에 일각에서는 육 씨의 사망설이 제기됐다.하루 사이 육 씨의 생존설과 목격담이 잇따라 전해지면서 그의 행방을 둘러싼 궁금증도 커지고 있다. 육 씨의 현재 소재는 여전히 불분명한 상태다. 경찰은 현재 육 씨의 행방을 추적하고 있다. 다만 휴대전화 사용 기록이나 카드 결제 내역 등 생활 흔적이 전혀 확인되지 않아 수사에 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다.한편 지난달 30일 JTBC '사건반장'은 장윤정의 친모 육 씨를 둘러싼 투자 사기 의혹을 집중 조명했다. 이날 방송에서 60대 여성 제보자는 육 씨가 자신을 장윤정의 친모라고 소개하며 "장윤정이 진행하는 프로젝트에 투자하면 수익을 얻을 수 있다고 권유했다"고 밝혔다.장윤정과 육 씨의 갈등은 지난 2013년 대중에 공개됐다. 당시 장윤정은 SBS '힐링캠프'에서 부모의 이혼 과정에서 10년간 벌어온 재산이 사라졌고 10억원의 빚을 떠안게 됐다고 고백했다. 이후 육 씨는 장윤정을 상대로 각종 소송을 냈지만, 법원은 장윤정 측의 손을 들어줬다. 장윤정은 이후 공개적으로 모친과 절연을 선언했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr