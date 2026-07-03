사진=류이서 유튜브

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가수 전진의 아내 류이서가 승무원 시절부터 이어진 탈모 고민을 고백하며 꾸준한 관리 노하우를 공개했다.3일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '16년간 올백 머리로 탈모 위기 있었던 류이서의 머리숱 살아나는 '헤어 꿀템' 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전진은 "댓글을 보면 머리숱 관리 비결을 굉장히 궁금해하신다. 고데기를 어떻게 사용하는지도 많이 물어보신다"고 말했고, 류이서는 "질문을 진짜 많이 받았다. 머리숱과 머릿결 관리가 정말 중요하다고 생각한다"고 입을 열었다.류이서는 승무원으로 근무했던 시절을 떠올리며 "머리를 계속 당겨 묶고 스프레이를 뿌린 채 길게는 16시간씩 올백 머리를 유지해야 했다. 그러다 보니 어쩔 수 없이 앞머리와 헤어라인 쪽 머리카락이 많이 빠진다"고 털어놨다.이어 "나이가 들면서도 원래는 머리숱이 많다고 생각했는데 어느 순간 '이러다가 여기 다 없어지겠는데'라는 생각이 들더라. 그래서 지금은 정말 열심히 관리하고 있다"고 말했다.류이서는 승무원 시절에는 생머리보다 파마 스타일을 유지했지만 결혼 이후에는 생머리를 기본으로 하고 고데기로 웨이브를 연출하고 있다고도 밝혔다.촬영 도중 제작진이 "웨이브 머리는 언제부터 했냐"고 묻자 류이서는 "승무원 때는 파마를 하고 다녔다. 결혼하면서부터 생머리로 바꾸고 필요한 날만 고데기를 사용한다"고 답했다.앞머리에 대한 이야기도 이어졌다. 류이서는 "살면서 앞머리는 두 번 정도밖에 안 해봤다"고 말했고, 전진은 "사진으로 봤는데 어울렸다"고 칭찬했다. 하지만 류이서는 "어렸을 때는 볼살이 더 있어서 앞머리를 하면 살쪘다는 이야기를 많이 들었다. 그래서 지금처럼 시스루 스타일이 더 잘 어울리는 것 같다"고 밝혔다.헤어 스타일링을 하던 류이서는 봉고데기 화상에 주의를 당부하며 "남편분들이 준비한다고 보채시면 안 된다"고 말했다. 이에 전진은 "나는 한 번도 '언제 준비 다 하냐'고 보챈 적이 없다"고 답했다.류이서 역시 "오빠는 정말 한 번도 보챈 적이 없다. 예전에 왜 그렇게 안 보채냐고 물어본 적도 있다"고 말했다. 전진은 "보채면 서로 더 힘들다. 반대로 내가 '빨리 준비해'라는 말을 들으면 더 허둥대고 물건도 두고 올 것 같다"고 설명했다.한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했으며 최근 시험관 시술을 통해 임신을 준비하고 있는 근황을 공개해 많은 관심을 받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr