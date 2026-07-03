이미지 크게보기 사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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배우 황신혜가 남동생의 교통사고 당시 가족들이 겪은 아픔에 대해 털어놨다.3일 ‘황신혜의 cine style’ 채널에는 ‘미국에서 온 친구와 묵호여행’에서는 가족들이 함께 남동생의 사고 이후를 떠올리며 대화를 나누는 모습이 담겼다.영상에서 여동생은 당시 상황에 대해 “우리 집에서 내가 비행하니까 ‘서울 오면 알겠지’ 하고 연락을 안 해줬다. 동기가 나한테 ‘괜찮냐’고 하더라”라고 얘기했다.여동생은 당시 상황에 대해 “우리 집에서 내가 비행하니까 ‘서울 오면 알겠지’ 하고 연락을 안 해줬다. 동기가 나한테 ‘괜찮냐’고 하더라”라며 “언니에게 스캔들이나 무슨 일이 생긴 줄 알았다. 오빠라고 전혀 생각을 못 했다”라고 말했다.이어 “동기가 ‘오빠가 교통사고 났다고 신문에 나왔다’고 하더라. 진짜 아무것도 몰랐다”라고 당시를 떠올렸다.또 그는 “마음의 준비를 하고 장기기증 여부까지 이야기가 오가는 상황이었다”라고 말하며 사고 당시의 안타까운 상황을 전했다.앞서 황신혜는 ‘백반기행’에서는 남동생에 대해 언급했다. 황신혜는 “남동생도 화가다. 구족 화가다”라며 “29살 때 교통사고를 당해 목을 다쳤고 목 밑으로 신경이 없는 상태라 입으로 그림을 그리고 있다”라고 설명했다. 이어 “사고 이후 지금의 아내를 만나 지금까지 작품 활동을 이어올 수 있었다”라며 애틋함을 전한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr