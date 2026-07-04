사진=유튜브 '집대성'

사진=유튜브 '집대성'

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'집대성' 가수 세븐이 딸 아빠가 된다.3일 유튜브 채널 '집대성'에는 'YG 하드털이 비하인드 썰의 축복이 끝이 없네'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 대성은 구 YG패밀리 세븐과 그룹 2NE1 출신 산다라박, 공민지를 초대해 다양한 이야기를 나눴다.현재 뮤지컬 '드림하이' 시즌3 무대에 오르고 있는 세븐은 공연 근황을 전하며 "작년 시즌2와는 전혀 다른 스토리와 음악, 안무로 싹 다 바꿨다"고 소개했다.대성은 "경사스러운 일이 또 있다. 우리 해븐이"라며 세븐과 이다해 부부의 임신 소식을 축하했다.세븐은 "아직도 안 믿기고 실감이 안 난다. 너무 설렌다"며 "내가 아빠라니 이상하다. 하루하루가 꿈같다"고 예비 아빠가 된 소감을 전했다.이어 "지금 임신 3개월 정도 됐는데 성별이 지난주에 나왔다"며 "아직 어디에서도 말하지 않았다. 여기서 최초 공개하는 것"이라고 말했다.잠시 뜸을 들인 세븐은 "공주님입니다"라고 밝혔고, 대성과 산다라박, 공민지는 박수와 환호로 축하를 건넸다.대성은 "너무 예쁘겠다"고 말했고, 산다라박도 "기대된다. 빨리 만나고 싶다"고 축하 인사를 전했다. 세븐은 환한 미소를 지으며 "행복하다"고 짧게 답하며 기쁜 마음을 드러냈다.YG 시절 함께 활동했던 네 사람은 당시 추억을 돌아봤다. 대성은 과거 있었던 일에 대해 산다라박과 공민지에게 사과했고, 네 사람은 연습생 시절과 패밀리 콘서트 비하인드 등을 이야기하며 오랜 인연을 회상했다.세븐은 연습생 시절 후배들과 함께 갈비를 먹으러 가거나 웨이크보드, 볼링 등을 즐겼던 일화를 전했고, 멤버들은 당시를 떠올리며 웃음을 터뜨렸다.한편 세븐은 배우 이다해와 8년 공개 열애 끝에 2023년 결혼, 지난 5월 결혼 3년 만에 첫 아이 임신 소식을 알렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr