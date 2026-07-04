사진=나비 유튜브

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래퍼 길미가 타로 마스터이자 탐정으로 변신한 반전 근황을 전했다.3일 유튜브 채널 '나는나비지호'에는 '언프리티 이후 활동 뜸했던 길미, 갑자기 「운명전쟁2」 출연 결심한 이유 #근황'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 나비는 절친 길미를 만나기 위해 직접 타로 상담소를 찾았다. 나비는 "원래 되게 유명한 래퍼다. '언프리티 랩스타' 출신"이라며 "이것저것 상담도 하고 이야기를 듣고 싶어서 찾아왔다"고 소개했다.오랜만에 모습을 드러낸 길미는 이전과는 전혀 다른 근황으로 눈길을 끌었다. 나비가 "타로도 보고 간상도 보고 다 본다"고 하자 길미는 "잡기 다 하는 사람"이라고 웃었다.길미는 탐정 자격증까지 취득했다고 밝혔다. "탐정도 땄다. 최우수 학생이었다"고 자랑하자, 나비는 "못 받은 돈도 받아주냐"고 농담했다. 이에 길미는 "연락하라. 사람 찾기 잘한다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.나비는 길미의 '운명전쟁' 출연을 적극 추천했다. 그는 "언니가 거기 안 나온 게 너무 아까웠다. 인재 아니냐"고 말했고, 길미는 "내가 하는지 모르지 않나. 동생이랑 보면서 생년월일 넣고 사주도 체크하고 타로도 봤다"고 털어놨다.이어 "마지막 파이널 가면 결국 무당들밖에 못 하더라. 그런데 나는 할 수 있다"고 자신감을 보였다. 나비는 "운명전쟁 관계자 여러분, 여기 이미 난리가 난 분이다. 콜 부탁드린다"고 즉석에서 러브콜을 보냈다.길미는 영적인 경험도 고백했다. 그는 "어릴 때 영적인 문제가 있었다. 기운이 약할 때는 가위도 많이 눌렸고, 데뷔 전에는 헛것도 많이 봤다"고 말했다.이어 "아는 언니와 같이 살 때 침대 밑에 한 달 동안 여자아이가 앉아 있었다. 모른 척하고 싶었는데 너무 오래 있어서 '야, 너 좀 가라'고 했다"고 털어놨다. 길미는 "그 아이가 같이 살던 언니를 따라온 거였다. 자기도 잘생긴 남자들을 만나고 싶다고 하더라"고 설명했다.현재 타로와 사주 상담을 하고 있지만, 자신의 운명을 보는 일은 피한다고 했다. 길미는 "내 사주나 타로는 잘 보지 않는다. 나는 내 의지대로 바꿀 수 있다고 생각하는 사람"이라며 "좋은 건 참고하고 안 좋은 건 피해가면서 자기 삶을 만들어가면 된다"고 밝혔다.나비의 사주를 봐주던 길미는 "셋째 있다고 한다"며 놀라운 소식을 전했다. 깜짝 놀란 나비가 "한쪽에서 묶으면 그만"이라고 말하자, 길미는 "2세 운이 들어오면 묶은 것도 뚫고 나온다"고 설명해 배꼽을 쥐게 했다.결혼에 대한 생각도 공개했다. 나비가 "언니 연애해야지. 결혼도 해야 하지 않냐"고 하자 길미는 "연애는 항상 하고 있고, 결혼은 해야 한다. 시급하다. 시간이 없다"면서 "나는 공부도 열심히 하고 요리도 잘하고 현명하다"고 셀프 자랑했다.길미는 2009년 데뷔해 '사랑은 전쟁이다', '미안해 사랑해서' 등을 발표했으며, 은지원, 타이푼과 함께 그룹 클로버로도 활동했다. 2015년에는 Mnet '언프리티 랩스타2'에 출연하기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr