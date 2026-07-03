이미지 크게보기 사진 = 신애라 SNS / 유튜브 채널 '컴패션'

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배우 신애라가 남편 차인표와 다른 육아 가치관을 솔직하게 털어놨다.2일 '컴패션' 채널에는 '배우 신애라가 깨달은 최고의 양육 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 신애라는 부부가 아이를 키우며 겪는 현실적인 고민부터 자신의 경험까지 차례로 들려줬다.신애라는 "두 사람이 마음을 합하기는 정말 쉽지 않아요. 아무리 사이좋은 부부여도 애를 낳고 애를 키우면서 양육의 가치관이 달라서 '저희는 진짜 한 번도 안 싸웠는데 애 낳고 나서 자꾸 싸워요' 하는 분들 많이 뵙거든요"라고 말했다.이어 "둘 중에 먼저 육아에 대해서 많이 고민하고 공부를 하신 분이 계시다면 그분이 더 양보하면서 나머지 배우자를 '내 새끼가 한 명 더 있겠거니' 하면서 같이 마음을 합쳐 가면서 아이를 키워야 된다"고 조언을 건넸다.그러면서 "제일 중요한 건 아이 앞에선 절대 싸우시면 안 되고, 의견이 다르더라도 아이 앞에서 얘기하지 말고 나중에 해야 한다. 아이 때문에 더 싸운다는 건 얼마나 슬픈 일이냐"고 덧붙였다.이후 진행자가 정민, 예진이를 키울 때는 어땠는지 묻자 신애라는 "너무 감사한 게 우리 남편이 바빠서"라고 웃음을 터뜨렸다.곧이어 "육아 가치관, 양육관이 굉장히 다르다. 참 감사한 건 그래도 많이 따라줬다"고 말한 뒤 "제일 안 바뀌는 부분은 저는 결핍이 아이들에게 있어야 된다고 생각하는데 우리 남편은 좀 과보호를 하려고 한다"고 속내를 드러냈다.신애라는 '극과 극 육아관'을 언급하며 "아빠가 다 해줄게, 돈 있어? 택시 불러줄까 하는데 저는 '애들이 버스를 타야지. 왜 택시를 타'라고 한다. 그게 아직은 너무 다르다"고 말해 웃음을 자아냈다.제작진이 "해주는 게 더 있었을 것 같다"고 하자 신애라는 "많았겠죠. 제가 없으면 더 그러기도 하겠죠"라며 미소 지었다.이어 "모르는 게 낫다. 알면 너무 속상하니까 모르는 데서까지 하는 것까지는 그냥 아빠가 알아서 하는 거다. 또 아빠와 자녀의 추억이지 않나"라고 말했다. 끝으로 "정서적인 사랑은 엄마보다 아빠가 더한다고 느끼기도 하니까 그런 면도 조금은 있어야 되겠다 싶다"고 덧붙이며 자신의 생각을 전했다.한편, 지난 1995년 차인표와 결혼한 신애라는 슬하에 아들 한 명과 공개 입양한 두 딸을 두고 있다. 앞서 차인표는 '션과 함께' 채널에 출연해 입양한 두 딸에 대해 "한번도 입양했다는 생각이 든 적이 없다"며 "우리 딸로만 생각하며 키웠다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr