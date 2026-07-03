배우 모건후가 SNS 활동을 둘러싼 논란에 관해 해명하며 사과했다./사진=모건후 SNS

배우 모건후가 SNS 활동을 둘러싼 논란에 관해 해명하며 사과했다./사진=모건후 SNS

이하 모건후 SNS 글 전문

1998년생 배우 모건후가 SNS 활동을 둘러싼 논란에 관해 해명하며 사과했다.모건후는 3일 자신의 SNS를 통해 "우선 저의 SNS 활동으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다"라고 밝혔다.앞서 모건후는 탈북민 출신 한 크리에이터가 SNS에 올린 "북한 기쁨조 가면 진짜 옷부터 벗기나요?!"라는 제목의 영상에 '좋아요'를 눌렀다가 논란에 휩싸였다.이에 관해 모건후는 "문제가 된 인스타그램 게시물의 댓글 좋아요는 해당 게시물을 우연히 접한 뒤 댓글을 확인하던 중 잘못 터치돼 기계적인 실수로 눌린 것"이라고 해명했다. 이어 "본업 스케줄과 개인 일정으로 인해 뒤늦게 해당 사실을 인지했고, 확인 즉시 좋아요를 취소한 뒤 댓글 창을 정리했다"고 설명했다.모건후는 "SNS 관리에 신중하지 못해 큰 오해를 불러일으키고 많은 분께 불쾌감과 실망감을 드린 점 깊이 반성하고 있다"고 고개를 숙였다.또 "현재 인터넷상에 유포되고 있는 악의적인 해석이나 루머는 저의 평소 가치관이나 생각과 전혀 무관한 단순 터치 실수였음을 분명히 말씀드리고 싶다"며 "비록 의도치 않은 실수였지만 저의 부주의로 인해 상처받으신 분들께 다시 한번 고개 숙여 사과드립니다"라고 밝혔다. 끝으로 "앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하는 사람이 되겠다. 죄송합니다"라고 재차 사과했다.모건후는 2022년 가수 펀치의 '이밤이 가면 그대 올까요' 뮤직비디오를 통해 데뷔했다. 이후 티빙 '스터디그룹', '하프 오브 미', '없는영화' 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.안녕하세요, 모건후입니다.우선 저의 SNS 활동으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다.문제가 된 인스타그램 게시물의 댓글 좋아요는,해당 게시물을 우연히 접하고 댓글을 확인하던 중 잘못 터치되어 기계적 실수로 눌린 것이었습니다.본업 스케줄과 개인 일정 등으로 인해 뒤늦게 해당 사실을 인지하였고, 확인 즉시 좋아요를 취소하고 댓글 창을 정리하였습니다.이유 여하를 막론하고, SNS 관리에 신중하지 못해 큰 오해를 불러일으키고 많은 분께 불쾌감과 실망감을 드린 점 깊이 반성하고 있습니다.현재 인터넷상에 유포되고 있는 악의적인 해석이나 루머는저의 평소 가치관이나 생각과 전혀 무관한 단순 터치 실수였음을 분명히 말씀드리고 싶습니다.비록 의도치 않은 실수였으나, 저의 부주의로 인해 상처받으신 분들께 다시 한번 고개 숙여 사과드립니다.앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하는 사람이 되겠습니다. 죄송합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr