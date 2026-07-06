배우 김재원이 스킨케어 브랜드 몰바니(molvany)의 새 모델로 발탁됐다.김재원이 몰바니의 새로운 브랜드 모델로 선정됐다고 지난 30일 밝혔다. 김재원은 드라마 '유미의 세포들 시즌3', '옥씨부인전', '킹더랜드' 등에 출연하며 활동을 이어가고 있다.몰바니 측은 "김재원의 이미지가 브랜드가 지향하는 건강하고 편안한 분위기와 맞아 모델로 발탁했다"고 설명했다. 김재원은 앞으로 몰바니의 브랜드 캠페인에 참여할 예정이다.김재원이 함께한 첫 캠페인은 몰바니의 클렌저 라인을 중심으로 진행된다. 대표 제품인 '율피 젤 클렌저'를 비롯해 '프로틴 딥 밀크 클렌저', '당근비타 젤 클렌저' 등이 소개된다.몰바니는 김재원 모델 발탁을 기념해 오는 7월 6일부터 12일까지 올리브영 온라인몰에서 기획전을 진행한다. 행사에서는 클렌저 제품 중심의 프로모션과 김재원이 참여한 브랜드 캠페인이 공개될 예정이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr