ENA '더 스카웃' 우승자 이산이 마스터 이승철의 콘서트 투어 무대에 함께 오른다. / 사진=ENA '더 스카웃'

ENA '더 스카웃' 우승자 이산이 마스터 이승철의 콘서트 투어 무대에 함께 오른다. / 사진=ENA '더 스카웃'

페루 출신 어머니와 한국인 아버지 사이에서 태어난 ENA '더 스카웃' 우승자 이산이 마스터 이승철의 콘서트 투어 무대에 합류한다. 앞서 이산은 한 주에 아르바이트를 13개씩 하며 현실을 버텨온 '알바 천재'로 소개된 바 있다.ENA 성장형 음악 프로젝트 'THE SCOUT : 다시 태어나는 별'에서 최종 우승을 차지한 이산은 우승자 특전으로 이승철 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스'에 합류해 전국 관객들과 만난다.이번 투어는 청주, 부천, 화성, 춘천, 성남을 시작으로, 하반기에는 광주, 대구, 창원, 서울, 인천, 부산 또는 대전까지 이어질 예정이다.이산은 '더 스카웃'을 통해 R&B부터 레트로 감성, 트로트 무드까지 폭넓게 소화했다. 특히 무대마다 성장하는 모습과 진정성 있는 보컬로 시청자들의 응원을 받으며 최종 우승 했다.이번 이승철 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스' 합류는 단순한 방송 우승을 넘어, 우승자에게 주어지는 특별한 기회이자 자신을 이끌어준 마스터의 실제 공연 무대에 함께 오르는 의미 있는 행보다.이산은 "가요계의 레전드 선배 뮤지션이자 저의 성장을 이끌어주신 마스터와 한 무대에서 관객들을 만날 수 있게 되어 영광입니다"라고 소감을 전했다. 이어 "'더 스카웃' 방송 기간 동안 저에게 관심과 응원을 보내주신 시청자분들께 한층 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다"라고 덧붙였다. 이산은 전국 각지의 관객 앞에서 라이브 무대를 선보일 예정이다.이승철 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스'는 청주를 시작으로 전국 주요 도시에서 순차적으로 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr