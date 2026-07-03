한정수가 소신을 밝혔다. / 사진=한정수 SNS

배우 한정수가 '5·18 조롱 응원' 논란에 휩싸인 배재고 사태를 언급하며 소신을 밝혔다.지난 2일 한정수는 자신의 SNS에 "이번 기회에 아이들에게 잘못된 역사의식과 멸시와 조롱의 놀이문화를 퍼트리는 일베(일간베스트, 극우 성향 온라인 커뮤니티)를 이 땅에서 완전히 제거합시다"라는 글을 올렸다.그러면서 "배재고 사건의 진범. 곧 또 일베 용역들 쳐들어오겠군"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.앞서 한정수는 지난달 30일에도 "이번 배재고 사건은 단순 아이들만의 문제가 아니다. 10, 20대 아이들의 일상에 널리 퍼져 있는 일베적 역사 조롱, 혐오의 문제가 이 나라를 심하게 망가트리고 있다"고 말한 바 있다.한편 지난달 29일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주제일고와 배재고의 경기에서 배재고 일부 선수들의 응원 구호가 논란이 됐다.배재고 선수들은 광주제일고 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지"를 반복해 외쳤다. 이를 두고 최근 불거진 스타벅스 코리아의 '5·18 탱크데이' 논란을 연상시키는 조롱성 응원이라는 비판이 제기됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr