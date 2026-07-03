하지원이 타로로 연애운을 점쳤다. / 사진=텐아시아DB

하지원의 연애운이 공개됐다. / 사진='26학번 지원이요' 유튜브 캡쳐

배우 하지원이 올해의 연애운을 공개했다.지난 2일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '"남자 없이 잘 살아" 갓생 사는 하지원이 연애 할 수 있는 유일한 방법은?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 하지원이 그룹 B1A4(신우, 산들, 공찬) 멤버들과 만나 함께 타로를 보러 가는 모습이 그려졌다.하지원은 연애운을 보기 위해 거침없이 카드를 뽑았다. 타로술사는 현재 하지원의 상태에 대해 "지금은 남자 필요 없이 잘 지내고 있다. 만족도가 높아 외로운 게 전혀 없고, 주변에 사람도 많다"고 풀이했다. 하지원은 이에 동조했다.하지만 타로술사는 미래 연애운을 보며 "남자가 다가온다. 굉장히 순수하고 되게 좋은 사람이 나타날 것 같다"고 예언했다. 하지원은 말이 끝나기 무섭게 환호의 비명을 질러 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr