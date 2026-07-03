하지원이 타로로 연애운을 점쳤다. / 사진=텐아시아DB
하지원이 타로로 연애운을 점쳤다. / 사진=텐아시아DB
배우 하지원이 올해의 연애운을 공개했다.

지난 2일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '"남자 없이 잘 살아" 갓생 사는 하지원이 연애 할 수 있는 유일한 방법은?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 하지원이 그룹 B1A4(신우, 산들, 공찬) 멤버들과 만나 함께 타로를 보러 가는 모습이 그려졌다.
하지원의 연애운이 공개됐다. / 사진='26학번 지원이요' 유튜브 캡쳐
하지원의 연애운이 공개됐다. / 사진='26학번 지원이요' 유튜브 캡쳐
하지원은 연애운을 보기 위해 거침없이 카드를 뽑았다. 타로술사는 현재 하지원의 상태에 대해 "지금은 남자 필요 없이 잘 지내고 있다. 만족도가 높아 외로운 게 전혀 없고, 주변에 사람도 많다"고 풀이했다. 하지원은 이에 동조했다.

하지만 타로술사는 미래 연애운을 보며 "남자가 다가온다. 굉장히 순수하고 되게 좋은 사람이 나타날 것 같다"고 예언했다. 하지원은 말이 끝나기 무섭게 환호의 비명을 질러 웃음을 자아냈다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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