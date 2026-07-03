그룹 소녀시대 멤버 수영이 밝은 미소로 녹화장을 방문한 모습. / 사진=수영 SNS

사진=수영 SNS

그룹 소녀시대 멤버이자 배우 최수영이 결별 후 밝은 행보를 보이고 있다.최수영은 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "'아침마당' 즐거웠습니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 수영이 KBS1 교양 프로그램 '아침마당' 스튜디오를 찾은 모습. 특히 수영은 최근 장기 연애 결별로 화제를 모았음에도 밝은 미소를 보여 눈길을 끌었다.최수영은 최근 배우 정경호와 14년 인연을 정리했다. 연예계 대표 장수 커플이었던 두 사람은 바빠진 스케줄로 서로에게 소원해진 것으로 알려졌고, 자연스럽게 결별했다.한편 최수영은 1990년생으로 올해 만 36세다. 오는 8일부터 8월 9일까지 연극 '베니스의 상인'으로 관객들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr