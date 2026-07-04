곽범이 '놀면 뭐하니?'에 재출연해 유재석과 만난다. / 사진=텐아시아DB

곽범이 '놀면 뭐하니?'에 재출연해 유재석과 만난다. / 사진=MBC

곽범의 재출연도 눈길을 끈다. 앞서 '쩐의 전쟁' 시리즈에 출연했던 곽범은 당시 유재석으로부터 드라마 '전원일기'의 일용이 캐릭터를 닮았다는 이야기를 들은 바 있다. 다시 '놀뭐 일기'에 등장한 그는 한층 구수한 매력으로 웃음을 예고한다.



곽범은 예상치 못한 행동으로 시선을 사로잡는다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재는 입을 벌려 빗물을 받아 마시고 해맑은 미소를 짓는 곽범의 모습에 당황한다. 급기야 유재석은 곽범의 행동에 "미친 거 아니야?"라고 말하며 답답함을 호소했다고 해 어떤 상황이 펼쳐진 것인지 궁금증을 더한다.

개그맨 곽범이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'를 다시 찾는다. 최근 예능계에서 존재감을 키우고 있는 곽범이 또 한 번 유재석과 호흡을 맞추며 웃음을 선사할 예정이다.4일 방송되는 '놀면 뭐하니?'는 놀뭐 일기 편으로 꾸며진다.최근 고정 멤버로 합류한 허경환과 함께 기존 멤버 주우재, 하하, 유재석은 놀뭐골 주민으로 변신해 색다른 재미를 안긴다.공개된 사진에는 청년 회장 유재석의 집에 모인 하하, 허경환, 주우재, 곽범의 모습이 담겼다. 유재석은 청년들의 화합을 도모하는 한편 마을의 일거리까지 챙기며 바쁜 하루를 보낸다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr