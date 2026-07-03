‘부산 아동 유괴 사건’의 진실이 공개됐다./사진제공=SBS

‘부산 아동 유괴 사건’의 진실이 공개됐다./사진제공=SBS

SBS ‘꼬꼬무’가 30년간 미스터리로 남은 ‘부산 아동 유괴 사건’의 진실을 알렸다.지난 2일 방송된 ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’(‘이하 ‘꼬꼬무’) 는 '네 명의 유괴범 – 누가 거짓을 말하는가?'편으로 앤더블 장하오, 배우 박탐희, 가수 소유가 리스너로 출연했다. 이날 ‘꼬꼬무’ 시청률은 전국 3.3%, 2049 1.5%를 기록, 전국, 2049 시청률 모두 올해 자체 최고 시청률을 경신했다.이날 이야기는 1994년 초등학교 3학년이던 은지(가명)가 실종되면서 시작됐다. 하교하던 중 사라졌고, 이어 현금 200만 원을 요구하는 협박 전화가 걸려왔다.수사 과정에서 피해 아동이 20대 초반 여성과 자연스럽게 함께 이동했다는 목격담이 나오며 면식범 가능성이 제기됐고, 결국 사촌 언니 나경애(가명)가 용의자로 지목됐다. 그의 방 이불 속에서 은지의 시신이 발견되며 어린 사촌 동생을 살해한 나경애의 반인륜적 범죄에 사회는 분노했다. 이미 유괴 당일 은지는 살해됐으며, “지존파를 모방하려고 했다”며 단순 호기심과 유흥비 마련을 이유로 범행을 계획했다고 밝혔다.그러나 이후 더 큰 반전이 일어났다. 나경애가 공범자라고 지목한 지인 3명이 모두 명확한 알리바이를 제시했고, 재판 과정에서 나경애의 진술 역시 모순이 있음이 드러난 것. 남포동 번화가 한복판에서 범행을 저질렀다는 주장 자체가 현실적으로 불가능하다는 점이 확인되면서 자백의 신빙성은 크게 흔들렸다.이후 부산 지역 변호사들이 중심이 된 진상조사단이 꾸려졌다. 단장으로 활동한 이가 문재인 변호사였다는 점이 공개됐다. 그는 밤낮을 가리지 않고 새로운 단서를 추적하며 사건의 실체에 접근해 나갔다.그 과정에서 경찰의 강압 수사 의혹이 제기됐다. 참고인에 따르면 조사 과정에서 진술을 맞추라는 지시와 함께 폭행이 이어졌고, 허위 자백을 강요했다는 증언이 나왔다. 대통령 표창을 노린 무리한 수사였다는 의혹까지 불거졌다.핵심 증거 관리에서도 문제가 있었다. 은지의 시신을 감싸고 있던 이불이 정밀 감식 없이 소각된 사실이 밝혀지며 증거 은폐 의혹이 제기됐다. 리스너 박탐희는 “말이 안 된다”고 지적했다. 검찰 조사 과정에서도 폭행과 협박이 있었다는 증언이 나왔고, 관련 보도를 한 기자는 명예훼손으로 고소당하는 등 외압 정황도 드러났다.놀라웠던 것은 살인범과 공범들 사이의 관계였다. 나경애가 주범으로 지목한 남성은 자신이 짝사랑하던 상대로, 자신의 친구와 연인처럼 가까워지는 모습을 본 후 배신감에 사로잡혔던 것이 밝혀졌다. 이로 인해 짝사랑하던 상대와 친구 모두를 공범으로 지목했던 것. 심지어 공범 중 한 명의 남자는 나경애의 모함으로 주범으로 몰린 남자의 친구였고, 이는 경찰 고문에 의한 거짓 자백이었다는 진실도 공개됐다. 짝사랑에서 비롯된 좌절과 친구를 향한 누적된 열등감, 경찰의 합작으로 아무 관련 없는 이들까지 공범으로 엮어 넣는 납득하기 어려운 상황이 펼쳐졌다.재판부는 나경애에게 사형을 선고하고, 공범으로 지목된 인물들에 대해서는 무죄를 선고했다. 이에 소유는 “정의는 살아 있다”고 말했다.그러나 사건은 끝내 완전히 해결되지 못했다. 수사당국의 강압 수사와 증거 훼손 속에서 실수를 바로잡지 못한 채, 진실 규명에 실패한 사건으로 남았다.소유는 “수사당국이 실수를 인정하고 피해자가 어떻게 살해됐는지 끝까지 조사해 확실히 밝혀냈다면 유족도 위안을 얻지 않았을까”라고 아쉬워 했다. 장현성, 장성규, 장도연 3MC는 “누구나 한 번쯤 잘못된 첫 단추 때문에 후회하지만, 중요한 건 이를 바로잡는 용기다. 그 용기가 다시 시작하는 첫 단추가 될 수 있을 것”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr