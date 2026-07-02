가수 정동원이 휴가 중 자신의 콘서트 실황 영화를 관람했다. / 사진=정동원 SNS

군 복무 중인 가수 정동원이 반가운 근황을 알렸다.정동원은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 팝콘을 뜻하는 이모티콘 하나와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정동원이 영화관을 찾은 듯한 모습. 그는 셔츠에 모자, 선글라스로 깔끔한 휴가룩을 보여줬으며, 자신의 팬 콘서트 관람을 인증해 눈길을 끌었다.한편 정동원은 지난 2월 23일 해병대에 입소, 현재 제2사단 포병여단에서 국방의 의무를 이행하고 있다. 그는 입대를 앞두고 지난 2월 5일 리메이크 미니 앨범 '소품집 Vol.2'를 발매하기도 했다. 같은달 13일에는 일산 킨텍스에서 팬들과 직접 만나는 팬 콘서트를 진행했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr