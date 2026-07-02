가수 겸 배우 손담비가 운동을 인증하고 있다. / 사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 철저한 자기관리 면모를 보였다.손담비는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "운동 시작"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 손담비가 요가 학원을 찾은 듯한 모습. 특히 거울에 비친 손담비의 몸매는 군살 없이 마른 몸매를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 손담비는 지난달 25일 자신의 SNS에 "근육통이 너무 심해요"라면서도 "4일째 운동 도파민 터지네"라고 운동의 매력을 언급한 바 있다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했다. 2024년 TV조선 '아빠하고 나하고'에서 한 역술인이 손담비에게 "내년 5~6월에는 아기를 낳을 수 있다"라고 짚어낸 후 실제로 지난해 4월 딸 출산에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr