홍비라가 새출발을 알렸다. / 사진=고스트 스튜디오

배우 홍비라가 고스트 스튜디오와 전속계약을 체결했다.2일 고스트 스튜디오 측이 홍비라와의 전속계약 체결 소식과 함께 홍비라의 새로운 프로필을 공개했다. 고혹적인 분위기와 뚜렷한 이목구비가 어우러진 홍비라의 모습이 눈길을 끈다.그간 홍비라는 드라마 '친애하는 X', '나인 퍼즐', '옥씨부인전', '나쁜엄마', '어게인 마이 라이프' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 특히 최근에는 ENA 드라마 '허수아비'에서 차시영(이희준 분)의 약혼녀 희진 역을 맡아 대중에게 눈도장을 찍었다.한편, 고스트 스튜디오 소속 배우로는 류경수, 엄태웅, 이다희, 한선화, 이이담 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr