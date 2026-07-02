'피의게임X'가 선공개 영상을 공개했다. / 사진제공=웨이브

'피의게임X'는 오는 3일 첫 공개된다. / 사진제공=웨이브

'피의 게임X'가 극한의 생존 경쟁을 예고한다.웨이브 예능 '피의 게임X' 선공개 영상을 2일 공개했다. '피의 게임X'는 예측 불가능한 룰 속에서 두뇌와 피지컬을 겸비한 플레이어들이 생존 경쟁을 펼치는 서바이벌 프로그램이다.공개된 영상에는 플레이어 20명이 처음으로 서로의 정체를 확인하는 모습이 담겼다. 비를 맞은 채 의자에 결박된 상태로 안대를 벗은 플레이어들은 각 팀의 전력을 가늠했다.세 시즌 연속 출전한 홍진호는 "일단 사람이 너무 많고 생각지도 못한 멤버들이 있어서 놀랐다. 전반적으로 빡세진 느낌"이라며 긴장감을 내비쳤다. 반면 11년 만에 서바이벌 예능으로 돌아온 이상민은 "이 정도면 우승한다. 내가 크게 뒤처지지 않는다"며 자신감을 보였다.서출구는 루키 팀을 향해 "'실례지만 누구세요?' 하는 수준이더라. 어쩌다 여기에 왔나"라고 농담 섞인 견제를 건넸다. 이어 '솔로지옥3'에서 인연을 맺었던 최혜선과 이관희의 재회도 눈길을 끈다. 최혜선은 안대를 벗지 못하는 플레이어를 도와줬고 그 상대가 이관희인 것으로 드러나 관심을 모은다.첫 미션은 팀전으로 진행되는 의자 탈출 게임이다. 가장 먼저 탈출한 네 팀만 '피의 저택'에 입성하며 최하위 팀은 '잔해팀'이 돼 생존 경쟁을 이어간다. 이후 저택에 입성한 팀들은 팀 자금을 결정한 뒤 본격적인 '머니 챌린지'에 돌입한다고 해 기대감을 높인다.'피의 게임X' 1, 2화는 오는 3일 오전 11시 웨이브에서 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr