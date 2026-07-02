유튜버 심으뜸이 놀라운 근육질 몸매를 보여주고 있다. / 사진=심으뜸 SNS

헬스 유튜버 심으뜸이 놀라운 근육량을 과시했다.심으뜸은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "내 근육 다 어디갔ㅇㅓ,,?🥹"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 심으뜸이 해변가에서 비키니를 착용한 채 몸매를 뽐내고 있는 모습. 특히 그는 근육이 없어진 것처럼 이야기했으나 등과 팔뚝 복부까지 선명한 근육을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.심으뜸은 "파워리프팅도 다시 시작하고, 하이록스 트레이닝도 곧 시작할 거니까 나 이번 여름 그뉵인간이 될 거예요💪🏼"라며 다짐을 전하기도 했다.이같은 심으뜸의 게시물에 12kg을 감량했다고 알려져 화제가 된 가수 다영은 "우와...."라는 댓글을 남기며 감탄한 듯한 반응을 보였다.한편 심으뜸은 현재 유튜브 채널 운영과 함께 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr