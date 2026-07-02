'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 7월 22일 공개된다. / 사진제공=디즈니+

'킬러들의 쇼핑몰' 시즌1에서 죽은 줄 알았던 이동욱이 시즌2에 살아 돌아온다. / 사진제공=디즈니+

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 정진만 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 조카와 살아 돌아온 삼촌이 함께 글로벌 조직에 맞서는 이야기를 그린다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 오는 7월 22일 공개를 확정했다. 시즌2에서는 죽은 줄 알았던 정진만(이동욱 분)의 이야기가 본격적으로 펼쳐질 예정으로, 이동욱은 이전보다 달라진 캐릭터의 감정선과 액션을 예고했다. 제작진은 공개일 확정과 함께 정진만의 캐릭터 스틸도 공개했다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준 분)이 살아 돌아온 삼촌 진만(이동욱 분)과 함께 글로벌 조직 '바빌론'에 맞서는 이야기를 그린다.시즌1에서 전직 용병이자 지안의 삼촌 정진만을 연기한 이동욱은 "시즌2로 돌아올 수 있다는 자체가 영광스럽고, 다시 한번 정진만의 모습을 보여드릴 수 있게 되어 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.함께 공개된 스틸에는 진만이 머더헬프 팀과 함께 새로운 작전을 준비하는 모습이 담겼다. 이동욱은 시즌1보다 더 다채로운 얼굴을 보여줄 예정이다. 그는 "진만은 감정의 동요가 크지 않고 이를 겉으로 드러낸 적이 거의 없는 인물인데, 이번 시즌에서는 그런 감정을 드러내는 순간들을 보실 수 있을 것"이라고 말했다. 이권 감독도 "시즌2에서는 '진만'도 많은 시련과 고통을 겪으며 이전보다 조금 더 감정적으로 표현되는 신들이 많을 것"이라고 설명했다.액션에도 변화가 있다. 시즌1에 이어 참여한 전재형 무술감독은 이동욱에 대해 "액션에 있어서 이미 완성형 배우"라고 평가하며 "이번 시즌2에서는 지금까지 보여주지 않았던 새로운 공간에서의 액션이 펼쳐진다. 암흑 속 액션이나 와이어 신 등 모두 대역 없이 소화하기 위해 트레이닝을 굉장히 많이 했다"라고 전했다. 이동욱 역시 "액션이 더 화려해졌다"며 "기대를 저버리지 않겠다는 마음으로 준비했다"라고 밝혔다.'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 오는 7월 22일 1·2회를 시작으로 매주 수요일 2편씩, 총 8개 에피소드가 디즈니+를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr