하원미와 추신수가 변함없는 애정을 과시했다. / 사진='하원미' 유튜브 캡쳐

하원미가 딸과 부산 여행하는 모습을 공개했다. / 사진='하원미' 유튜브 캡쳐

전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 남편과의 극과 극 여행 스타일을 언급했다.지난 1일 유튜브 채널 '하원미'에는 '추신수 딸이랑 안 싸우고 여행하기 1일 차'라는 제목의 영상이 게재됐다. 하원미는 딸과 부산을 찾아 오붓한 시간을 보냈다.광안리는 축제로 인해 많은 인파로 북적였다. 하원미는 "우리는 사람 많은 걸 좋아하지만, 아빠(추신수)와 오빠들은 사람 많은 걸 싫어해서 절대 안 간다"며 남편의 성향을 언급했다.길을 걷다 우연히 식당에 들어간 하원미는 "우리는 즉흥적이라 같이 여행 다니면 괜찮다"고 말했다. 그러면서 "아빠는 말이 안 된다. 여기 오지도 않을뿐더러, 아빠랑 같이 있으면 꼭 가고 싶은 곳을 철저하게 계획해야 한다"고 설명했다.식사 중 추신수에게 전화가 오자 하원미는 "소희랑 광안리에 왔다"고 말했다. 통화 말미 하원미는 "사랑해"라고 덧붙이며 변함없는 애정을 과시했다.추신수는 2004년 하원미와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 하원미는 현재 자신의 유튜브 채널을 운영하며 대중과 활발한 소통을 이어오고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr