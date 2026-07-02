세븐틴 V8, 하프 밀리언셀러 기록…글로벌 음반 차트 무서운 흥행 독주

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 유닛 V8(디에잇, 버논)이 데뷔 미니앨범 'V8'으로 하프 밀리언셀러를 기록했다.2일 한터차트에 따르면 'V8'은 전날까지 누적 판매량 55만 9904장을 기록하며 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 발매 직후 50만 장을 돌파하며 하프 밀리언셀러를 달성했다.해외에서도 성과를 이어가고 있다. 'V8'은 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 발매 첫날 5위에 오른 데 이어 다음 날 4위로 상승했다. 중국 QQ뮤직 디지털 베스트셀링 앨범 일간 차트에서는 3일 연속 1위를 유지했으며, 판매액 100만 위안을 넘겨 플래티넘 인증을 획득했다.이번 앨범에는 퍼렐 윌리엄스(Pharrell Williams), 메카톡(Mechatok), 키라라(KIRARA), 딜런 브래디(Dylan Brady) 등 국내외 프로듀서들이 참여했다.타이틀곡 'singasong'은 공개 직후 멜론 '톱100' 차트 23위로 진입했다. 셔플 스텝을 활용한 챌린지가 확산되면서 인스타그램 '인기 상승 오디오'에도 이름을 올렸다.한편 V8은 2일 Mnet '엠카운트다운'에서 'singasong'(싱어송)과 수록곡 'rat race'(레트레이스)무대를 선보인다. 이어 11~12일 경기 고양 킨텍스 제1전시장 1홀과 17~19일 홍콩 아시아월드 엑스포 홀10에서 '2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE'를 개최할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr