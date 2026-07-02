송혜교 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=서경덕 SNS

배우 송혜교가 소속사와 결별 후에도 15년째 이어온 역사 알리기 활동을 이어갔다.서경덕 성신여대 교수는 2일 자신의 SNS를 통해 "송혜교 씨와 또 의기투합해 미국 워싱턴DC 지역 한인들의 독립운동 역사를 국내외에 알리는 안내서 1만 부를 기증했다"고 밝혔다.이번 안내서는 한국어와 영어로 제작됐으며 미국 워싱턴DC에 위치한 주미대한제국공사관에 전달돼 관람객들에게 배포되고 있다. 안내서에는 주미대한제국공사관을 비롯해 구미외교위원부, 주미외교위원부의 위치와 역사적 활동 등이 담겼다.서 교수는 "해외에 남아 있는 대한민국 독립운동 유적지의 보존 상황이 썩 좋은 편은 아니다"라며 "우리 국민들의 지속적인 관심과 방문이 해외 역사 유적을 보존하는 가장 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다. 이번 기증으로 두 사람이 제작한 대한민국 역사 안내서는 뉴욕, 파리, 도쿄, 상하이, 멕시코시티 등 세계 주요 도시를 포함해 11개 도시로 확대됐다.송혜교와 서 교수는 지난 15년간 해외에 남아 있는 대한민국 역사 유적지 40곳에 한국어 안내서와 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증하며 역사 알리기에 힘써왔다.한편 송혜교는 최근 14년간 함께한 소속사 UAA와 전속계약을 마무리하며 홀로서기에 나섰다. 새로운 출발 이후에도 역사 후원 활동을 이어가며 변함없는 선한 영향력을 보여주고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr