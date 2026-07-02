배우 김소이가 부천국제판타스틱영화제에 참석핸다. / 사진제공=토탈셋

배우 김소이가 제30회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)에 참석한다. 김소이가 출연한 한국·대만 공동제작 영화 'NIKO'가 국제경쟁 부문 '부천 초이스: 장편'에 초청되면서다. 김소이는 영화제 기간 관객과의 대화(GV)에도 참석할 예정이다.김소이는 2일 부천시청 잔디광장에서 열리는 제30회 부천국제판타스틱영화제 개막식 레드카펫에 참석한다.'NIKO'는 미래의 서울을 배경으로 한 SF 영화로, 세상의 종말을 앞두고 무일푼 시나리오 작가 니코가 사라지면서 벌어지는 이야기를 그린다. 김소이를 비롯해 티파니 영, 산도르 푼텍 등이 출연했다.김소이는 이번 작품을 통해 처음으로 SF 장르에 도전했다. 앞서 KBS Joy '오늘도 지송합니다'와 넷플릭스 시리즈 '엑스오, 키티' 시즌3 등에 출연하며 국내외 작품 활동을 이어왔다.김소이는 영화제 기간인 오는 4일과 7일 진행되는 'NIKO' GV에도 참석해 작품에 대한 이야기를 관객들과 나눌 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr