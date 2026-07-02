김대호가 랜덤 비빔밥 준비물을 가져왔다./사진제공=MBC

김대호가 랜덤 비빔밥 준비물을 가져왔다./사진제공=MBC

'제1회 무지개 하계 수련회'의 첫 식사를 책임질 ‘무지개 랜덤 비빔밥’이 탄생한다. 요주의 인물로 지목된 기안84, 김대호의 비빔밥 재료는 무엇일지 궁금증이 모인다.오는 3일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 무지개 회원들이 총출동한 ‘제1회 무지개 하계 수련회’ 현장이 공개된다.‘제1회 무지개 하계 수련회’의 첫 ‘협동’ 테스트는 ‘랜덤 비빔밥’이다. 앞서 전현무가 수련회 안내문을 통해 각자 비빔밥 재료를 준비해올 것을 공지한 가운데, 무지개 회원들이 준비한 것은 무엇일지 주목된다.‘맛잘알’ 구성환이 준비한 식빵 크기의 햄을 시작으로, 비빔밥에서 빠질 수 없는 참기름을 준비한 코드 쿤스트, 직접 손맛과 정성을 더해 만든 SNS 핫 아이템까지 가지각색의 비빔밥 재료들이 공개된다.특히 어떤 재료를 가져오든 무조건 넣어야 하는 ‘무지개 랜덤 비빔밥’ 룰에 따라 무지개 회원들은 기안84와 김대호를 요주의 인물로 주목했다. 두 사람은 ‘순진무구 운동회’에서 정체불명의 비주얼의 볶음밥과 봉투 비빔밥으로 큰 충격을 안겨준 바 있다.공개된 사진 속에는 김대호가 흰 봉지를 달랑 든 모습이 포착됐다. 김대호가 준비한 재료에 대한 설명을 늘어놓자, 무지개 회원들의 걱정 섞인 원성이 쏟아진다. 마침내 김대호의 흰 봉투 속 재료가 공개되자 뜻밖의 박수갈채가 터진다. 그런 김대호를 묘한 표정으로 지켜보는 기안84의 모습도 담겨 호기심을 자아낸다.누구도 예상하지 못한 비빔밥 재료를 준비한 의외의 복병도 속출한다. 무지개 회원들이 모아 만든 ‘무지개 랜덤 비빔밥’은 어떤 모습일지, 또 맛은 어떨지 이목이 쏠린다.한편, 김대호는 최근 '라디오스타'에 출연해 프리랜서 선언 후 긁히는 일만 생긴다며 "'예전에 기안84와 비교하는 댓글이 많았다. 전 아무것도 아니라고 생각했는데, 긁혀온 게 있던 듯하다. 요즘 들어 염증이 생겼다"고 밝힌 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr