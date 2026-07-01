이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 배우 김무열이 아내 윤승아를 향한 고마움을 전했다.1일 방송된 tvN 예능 프로그램퀴즈블럭에는 넷플릭스 시리즈참교육으로 글로벌 인기를 얻은 배우 김무열이 출연해 무명 시절부터 지금에 이르기까지의 시간을 돌아봤다.이날 방송에서 김무열은 배우를 꿈꾸던 초창기 현실은 녹록지 않았다고 회상했다. 뮤지컬 무대에 올랐던 1년 동안 손에 쥔 수입은 고작 20만 원이었다는 것. 그는 어린 시절 압류 딱지가 붙은 집에서 생활했고, 산동네 판잣집을 전전하며 생계를 위해 여러 아르바이트를 해야 했던 시간을 떠올렸다.그러면서 "돌이켜 보면 부족하고 어려운 것들이 많았는데, 마냥 즐거웠다", "같은 꿈을 꾸는 친구들이 하나둘 떠나는 걸 보면서도 끝까지 버틴 내가 자랑스럽다. 마냥 좋아했던 내가 철이 없어서 다행이었다"고 말했다.가족을 향한 미안함도 조심스럽게 꺼냈다. 김무열은 신춘문예에 등단했던 어머니가 자신의 뒷바라지를 위해 글쓰기를 내려놓아야 했다고 털어놓으며 "아들을 낳고 나니 그 마음이 비로소 이해됐다"고 고백해 먹먹함을 더했다.오랜 무명의 시간을 함께 버틴 윤승아의 진심도 시선을 붙들었다. 윤승아는 "사실 저희가 너무 힘들게 시작했었다"며 "왜 가난한 남자를 만나?"라는 주변의 시선을 떠올렸다.이어 "힘듦을 몰랐던 것 같다. 연기하고 무대 위에 있는 모습이 가장 빛나고 멋지다고 생각했다. 힘든 시간에도 묵묵히 버티는 모습이 늘 멋있었다"며 한결같이 남편을 믿어온 이유를 전했다.김무열 역시 모든 시간을 버틸 수 있었던 원동력으로 아내를 꼽았다. 그는 "열정이 식지 않았던 건 아내 덕분이다. 배우 생활을 하면서 숱한 실패와 좌절이 있었지만 어렵다는 걸 모를 정도로 행복하게 해준 사람"이라며 애틋한 마음을 드러냈다.이어 가장 잊지 못하는 순간으로 '참교육' 글로벌 1위를 기록했던 날을 떠올렸다. 김무열은 "감독님께 전화를 받고 아내를 만나 이야기해야겠다고 생각했다. 지하주차장에서 '글로벌 1위 했대'라고 말하는데 말이 안 나오더라. 너무 감격스러웠고 특히 아내 앞이라 눈물이 났다. 둘이 끌어안고 울었다"고 회상해 뭉클함을 자아냈다.이를 지켜본 윤승아도 "눈물을 잘 보이는 사람이 아닌데 처음으로 울더라. 배우 김무열의 시간을 오래 지켜봐서 감회가 남달랐다. 딱 한마디 했다. '고생했다'"고 말하며 진심을 보탰다.결혼 11주년을 맞은 김무열은 지금도 아내를 위한 약속을 지키고 있다고 밝혔다. 그는 "아이 생일에는 누구보다 먼저 아내에게 축하한다고 말하고 이벤트를 해주려고 노력한다"고 했고, 윤승아는 "17년째 함께하고 있는데도 한결같이 다정하다"며 미소를 지었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr