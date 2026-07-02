한혜진이 기성용과의 결혼 13주년을 자축했다. / 사진=한혜진 SNS

한혜진이 기성용과의 결혼 13주년을 자축했다. / 사진=한혜진 SNS

배우 한혜진이 결혼 13주년을 맞아 남편 기성용과의 추억을 돌아봤다. 연애 시절부터 결혼식, 해외여행까지 두 사람의 시간이 담긴 사진을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다. 기성용 역시 유쾌한 댓글로 화답하며 여전한 '연상연하 잉꼬부부' 면모를 보여줬다.한혜진은 1일 자신의 SNS에 "저희 오늘 결혼 13주년이에요. 추억 더듬어 가며 둘만 있었던 시절 사진들 모아봤어요. 늘 고마워 여보"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 2013년 결혼식 당시의 웨딩 사진부터 신혼 시절 해외여행, 생일을 함께 보낸 일상 등 부부의 결혼 생활 추억이 담겼다. 13년이라는 시간 동안 크게 변하지 않은 부부의 비주얼도 눈길을 끈다. 특히 어제 찍은 리마인드 웨딩 사진이라도 해도 믿을 정도의 동안 비주얼이 감탄을 자아낸다.또한 결혼 13주년을 맞은 부부는 꽃바구니와 결혼기념일 카드로 자축하기도 했다. 카드에는 "우리 결혼 13주년. 항상 지금처럼 행복하자. 오래오래"라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끈다.기성용도 댓글로 애정을 표현했다. 그는 "여보는 그대로 나는…"이라고 적어 세월의 흐름을 자신만 맞은 듯한 유쾌한 반응으로 웃음을 자아냈다.한혜진과 기성용은 2013년 7월 결혼했다. 8세 연상연하 부부인 두 사람은 2015년 딸을 품에 안았다. 결혼 13년 차에도 변함없이 서로를 소중히 여기는 부부의 모습으로 많은 이들의 응원을 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr