BABYMONSTER "I LIKE IT" Music Video Still / YG Entertainment

그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)가 세 번째 미니앨범 'CHOOM'(춤)의 수록곡 'I LIKE IT'(아이 라이크 잇) 뮤직비디오 첫 티저를 공개했다.소속사 YG엔터테인먼트 공식 채널을 통해 공개된 티저 영상은 거품으로 채워진 주유소와 바다 위 요트 등을 배경으로 여름 콘셉트를 연출했다. 영상을 통해 멤버들의 모습과 여름 스타일링을 선보였다.'CHOOM'의 세 번째 트랙인 'I LIKE IT'은 컨트리 풍의 기타 리프와 댄스 팝 사운드가 어우러진 곡이다. 앞서 베이비몬스터의 두 번째 월드투어 서울 공연에서 무대가 최초 공개된 바 있다.베이비몬스터는 서울에서 'CHOOM' 월드투어의 포문을 열었으며, 오는 7월 8일과 9일 일본 고베에서 투어 일정을 이어간다.'I LIKE IT'의 뮤직비디오 본편은 오는 7월 6일 0시 각 음원 사이트 및 공식 채널을 통해 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr