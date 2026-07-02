송강과 이준영이 음악으로 연결된 특별한 우정을 그린다./사진제공=tvN

송강과 이준영이 음악으로 연결된 특별한 우정을 그린다./사진제공=tvN

송강과 이준영이 음악으로 연결된 특별한 우정을 그린다./사진제공=tvN

송강과 이준영이 음악으로 연결된 특별한 우정을 그린다.8월 29일 첫 방송 되는 tvN 새 주말 드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 담은 작품이다. 송강과 이준영은 각각 피아니스트 강비오와 최정요 역을 맡는다.지난 1일 공개된 티저 영상에는 강비오와 최정요의 학교생활이 필름처럼 담겼다. 피아노 앞에서 악보를 넘기던 강비오는 캠코더를 들이미는 최정요를 바라보며 옅게 웃고, 최정요는 강비오와 함께 카메라 앞에 서며 시간을 기록한다.강비오의 손을 잡고 대신 흔들며 "안녕"이라고 인사하는 최정요의 장난스러운 모습은 두 사람의 순수한 관계를 보여준다. 하나의 피아노 앞에 나란히 앉아 연주하고, 불 꺼진 학교를 함께 걸어 나서는 장면에서는 서로의 곁을 지켜온 두 청춘의 시간이 그려진다.포핸즈 포스터도 눈길을 끈다. 피아노 건반 위에 나란히 놓인 강비오와 최정요의 손, 그리고 '건반 앞, 숨 막힐 듯 완벽했던 우리의 호흡'이라는 문구는 음악을 매개로 이어진 두 사람의 교감을 예고한다.'포핸즈'는 티저와 포스터를 통해 피아노라는 연결고리로 가까워지는 강비오와 최정요의 관계를 담아냈다. 말하지 않아도 마음이 통했던 시절, 두 사람이 완성할 우정의 선율에 관심이 쏠린다.'포핸즈'는 8월 29일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr