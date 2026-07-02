'아는 형님'이 이번 주 결방한다. / 사진=JTBC

만석, 연정훈, 찬희, 이탁수가 '아는 형님'에 출연한다. / 사진=JTBC

최근 회생절차를 신청한 JTBC가 재무 위기를 겪고 있는 가운데, 예능 '아는 형님'이 이번 주 결방한다.2일 JTBC 측은 "오는 4일 방송 예정이었던 '아는 형님' 536회는 '2026 FIFA 북중미 월드컵 골 모음' 편성에 따라 휴방한다. 536회 본방송은 오는 11일 오후 9시에 방송된다"고 밝혔다.한편 오는 8월 방송 예정인 '아는 형님'에는 연극 '죽은 시인의 사회'에 출연 중인 배우 오만석, 연정훈, 찬희, 이탁수가 출연한다. 네 사람은 작품 비하인드와 함께 다양한 이야기를 나누며 입담을 펼칠 예정이다.방송에서 연정훈은 아내 한가인과의 첫 만남을 비롯한 러브스토리를 전한다. 또한 배우 이종혁의 아들인 이탁수는 "아버지가 연기와 관련해 잔소리를 많이 한다"며 현실적인 부자 관계를 보여준다.오만석과 찬희는 6년 만에 교실을 다시 찾고, 연정훈과 이탁수는 처음으로 형님 학교를 방문한다. 네 배우가 연극 무대와는 또 다른 모습으로 어떤 매력을 보여줄지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr