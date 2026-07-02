사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 새 앨범 발매 이후 예능 프로그램과 라디오, 음악 무대 등에서 활동을 이어가고 있다.온앤오프는 지난달 17일 정규 2집 파트 2 'ONF:MY SELF'(온앤오프:마이 셀프)를 발매했다. 이후 이들은 다양한 콘텐츠와 무대를 통해 활동을 이어가고 있다.최근 온앤오프는 KBS1 'TV쇼 진품명품'을 비롯해 웹 예능 '비밀 전학생', '돌들의 침묵', '한별다방' 등에 출연했다. 또한 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'와 '웬디의 영스트리트', KBS 쿨 FM '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요', MBC FM4U '친한친구 방송반' 등 다수의 라디오 프로그램에 참여해 청취자들과 소통했다.음악 무대를 통한 타이틀곡 'Open The Door'(오픈 더 도어) 프로모션도 진행됐다. 온앤오프는 '저스트댄스', '케이팝업 차트쇼' 등에서 안무를 선보였으며, '잇츠라이브'에서는 밴드 사운드에 맞춘 라이브 무대를 공개했다. 이와 함께 음악방송 형식의 자체 콘텐츠인 '스페셜 스테이지'를 선보이기도 했다.이번 앨범은 음반 및 음원 차트에서도 성과를 냈다. 'ONF:MY SELF'는 한터차트 기준 팀의 자체 최고 초동(발매 첫 일주일) 판매량을 넘어섰다. 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서는 52위를 기록했으며 일본, 홍콩, 필리핀, 사우디아라비아 등 여러 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트 10위권에 진입했다.일본 현지에서의 반응도 확인됐다. 지난 18일 일본 타워레코드 K-팝 데일리 차트 1위에 오른 데 이어, 6월 셋째 주 주간 차트에서는 4위를 기록했다. 국내 음원 차트의 경우 타이틀곡 'Open The Door'가 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위를 차지했으며, 해당 곡의 뮤직비디오 유튜브 조회수는 1200만 회를 넘어섰다.이번 앨범은 온앤오프가 케이아이엔터테인먼트로 소속사를 옮긴 후 처음으로 발매한 결과물이다. 소속사 이적 후 첫 활동에서 자체 최고 초동 판매량을 기록하며 팀의 성장세를 보여줬다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr