김하늘이 볼하트를 하고 있다./텐아시아 DB

배우 김하늘이 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)에 함께한다.김하늘은 오는 4일 오후 1시 메가박스 부천스타필드시티 1관에서 진행되는 제30회 부천국제판타스틱영화제 '찾아가는 동네 영화관 - 동감' GV 행사에 참석한다.'동감'은 2000년 개봉한 청춘 감성 멜로 영화다. 서로 다른 시간을 살아가는 두 남녀가 우연히 무전기를 통해 교감하며 특별한 인연을 만들어가는 이야기를 그린 작품이다. 김하늘은 극 중 1979년을 살아가는 대학생 '윤소은' 역을 맡아 풋풋한 청춘의 설렘과 섬세한 감정 연기로 많은 사랑을 받았다.'찾아가는 동네 영화관'은 지역 곳곳으로 찾아가는 무료 영화 상영 프로그램이다. 김하늘은 이번 GV를 통해 작품에 관한 이야기를 비롯해 다시 '동감'을 마주하는 소회 등 다양한 이야기를 나눌 예정이다.올해 30회를 맞은 부천국제판타스틱영화제는 2일부터 오는 12일까지 부천시 일대에서 개최된다. 다양한 장르의 영화와 특별 프로그램으로 국내외 영화 팬들을 만나는 가운데, 김하늘의 이번 GV 역시 영화를 사랑하는 관객들에게 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대를 모은다.한편, 김하늘이 참석하는 제30회 부천국제판타스틱영화제 '찾아가는 동네 영화관 - 동감' GV는 오는 4일 오후 1시 메가박스 부천스타필드시티 1관에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr