LE SSERAFIM BIRCH SCAR Concept Photo / SOURCE MUSIC (HYBE)

LE SSERAFIM Sound Coin Album Package / SOURCE MUSIC (HYBE)

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 데뷔 이래의 여정을 기념하는 새로운 'Sound Coin'(사운드 코인) 앨범 컬렉션을 발매한다.2일 팀 공식 위버스 커뮤니티를 통해 해당 컬렉션의 출시 소식이 공지됐다. 이번 컬렉션은 오는 10일 오후 1시 각 음반 판매처를 통해 발매될 예정이다.'Sound Coin' 컬렉션은 데뷔 싱글 'FEARLESS'(피어리스)를 비롯해 미니앨범 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일), 'EASY'(이지), 'CRAZY'(크레이지), 'HOT'(핫), 그리고 첫 정규 앨범 'UNFORGIVEN'(언포기븐)까지 총 6종의 에디션으로 구성됐다. 동전 모양으로 디자인된 각 에디션은 기존 위버스 앨범 버전과 동일한 음원 및 디지털 콘텐츠를 제공한다.소속사 쏘스뮤직(SOURCE MUSIC)에 따르면 이번 컬렉션은 팀의 새로운 전환점이 된 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'(퓨어플로우 파트 1) 발매를 기념해 기획됐다.이들은 글로벌 차트에서 성적을 유지하고 있다. 7월 4일 자 미국 빌보드 최신 차트에 따르면 'PUREFLOW pt.1'은 '월드 앨범' 차트 3위에 오르며 5주 연속 차트인했다.한편 르세라핌은 오는11일과 12일 인천 인스파이어 아레나에서 월드투어 'PUREFLOW'의 포문을 연다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr