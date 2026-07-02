그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 데뷔 이래의 여정을 기념하는 새로운 'Sound Coin'(사운드 코인) 앨범 컬렉션을 발매한다.
2일 팀 공식 위버스 커뮤니티를 통해 해당 컬렉션의 출시 소식이 공지됐다. 이번 컬렉션은 오는 10일 오후 1시 각 음반 판매처를 통해 발매될 예정이다.
'Sound Coin' 컬렉션은 데뷔 싱글 'FEARLESS'(피어리스)를 비롯해 미니앨범 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일), 'EASY'(이지), 'CRAZY'(크레이지), 'HOT'(핫), 그리고 첫 정규 앨범 'UNFORGIVEN'(언포기븐)까지 총 6종의 에디션으로 구성됐다. 동전 모양으로 디자인된 각 에디션은 기존 위버스 앨범 버전과 동일한 음원 및 디지털 콘텐츠를 제공한다. 소속사 쏘스뮤직(SOURCE MUSIC)에 따르면 이번 컬렉션은 팀의 새로운 전환점이 된 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'(퓨어플로우 파트 1) 발매를 기념해 기획됐다.
이들은 글로벌 차트에서 성적을 유지하고 있다. 7월 4일 자 미국 빌보드 최신 차트에 따르면 'PUREFLOW pt.1'은 '월드 앨범' 차트 3위에 오르며 5주 연속 차트인했다.
한편 르세라핌은 오는11일과 12일 인천 인스파이어 아레나에서 월드투어 'PUREFLOW'의 포문을 연다.
Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr
2일 팀 공식 위버스 커뮤니티를 통해 해당 컬렉션의 출시 소식이 공지됐다. 이번 컬렉션은 오는 10일 오후 1시 각 음반 판매처를 통해 발매될 예정이다.
'Sound Coin' 컬렉션은 데뷔 싱글 'FEARLESS'(피어리스)를 비롯해 미니앨범 'ANTIFRAGILE'(안티프래자일), 'EASY'(이지), 'CRAZY'(크레이지), 'HOT'(핫), 그리고 첫 정규 앨범 'UNFORGIVEN'(언포기븐)까지 총 6종의 에디션으로 구성됐다. 동전 모양으로 디자인된 각 에디션은 기존 위버스 앨범 버전과 동일한 음원 및 디지털 콘텐츠를 제공한다. 소속사 쏘스뮤직(SOURCE MUSIC)에 따르면 이번 컬렉션은 팀의 새로운 전환점이 된 정규 2집 'PUREFLOW pt.1'(퓨어플로우 파트 1) 발매를 기념해 기획됐다.
이들은 글로벌 차트에서 성적을 유지하고 있다. 7월 4일 자 미국 빌보드 최신 차트에 따르면 'PUREFLOW pt.1'은 '월드 앨범' 차트 3위에 오르며 5주 연속 차트인했다.
한편 르세라핌은 오는11일과 12일 인천 인스파이어 아레나에서 월드투어 'PUREFLOW'의 포문을 연다.
Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr
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