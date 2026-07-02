한효주, 아이스크림은 당이 높은데…재일교포 3세와 데이트

배우 한효주가 신화 이민우의 아내 이아미와 의외의 친분을 자랑했다.최근 이아미는 자신의 SNS를 통해 "언니랑 데이트 데이. 많이 웃고 맛있는 거 많이 먹기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 두 사람은 아이스크림 가게에서 나란히 앉아 아이스크림을 먹으며 환한 미소를 짓고 있다. 이아미는 블랙 버킷햇과 화이트 티셔츠를, 한효주는 블루 볼캡에 화이트 티셔츠를 매치한 편안한 차림으로 꾸밈없는 매력을 뽐냈다. 화려한 스타일링보다 자연스러운 일상 속 모습이 오히려 두 사람의 청순한 비주얼을 더욱 돋보이게 했다.한편, 이민우의 아내 이아미는 '싱글맘' 재일교포 3세다. 이민우는 이아미의 딸을 입양했고, 지난해에는 이아미의 출산으로 둘째 딸도 얻었다. 9월 '살림남' 방송에서 합가 첫날 갈등을 겪는 모습을 보여주기도 했다. 결혼식은 지난 3월 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr