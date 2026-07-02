그룹 아이덴티티의 새 유닛 'itsnotover' 멤버 id17부터 id21. / 사진제공=모드하우스

그룹 아이덴티티(idntt)가 새 유닛 'itsnotover'(잇츠낫오버) 멤버를 공개했다.모드하우스는 지난 1일 공식 SNS를 통해 'face id' 필름과 이미지를 공개하며 새 유닛 'itsnotover' 멤버를 소개했다. 이번에 공개된 멤버는 id17 곽기웅, id18 이주헌, id19 양경호, id20 조은찬, id21 김은성이다.idntt는 멀티 유닛 시스템을 기반으로 활동하는 24인조 보이그룹이다. 이번 'itsnotover'를 통해 지금까지 'unevermet'(유네버멧), 'yesweare'(예스위아)에 이어 총 20명의 멤버가 공개됐다.2일부터는 멤버별 캐릭터 필름을 시작으로 무드 필름, 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 등 다양한 컴백 콘텐츠를 순차적으로 공개한다. 새 앨범 'itsnotover'는 힙합과 트랩, EDM을 기반으로 idntt만의 '스트리트 컬처 아이돌' 콘셉트를 이어갈 예정이다.한편 idntt는 오는 13일 오후 6시 새 앨범 'itsnotover'를 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 지금까지 공개된 20명의 멤버가 모두 참여하는 쇼케이스를 열고 팬들과 만날 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr