2일 '구해줘! 홈즈'가 방송된다. / 사진=MBC



경기도 고양시에 사는 싱글 7년 차 집주인의 집도 공개된다. 현관문을 열자마자 각종 피규어와 블록 장난감, 만화책이 눈에 들어오고, 디제잉 장비와 게임기까지 갖춰져 있어 다양한 취미 생활을 짐작하게 한다. 이를 본 양세형은 "남자들이 하고 싶어 하는 취미는 다 하고 있다"고 말한다. 혼자 즐길 수 있는 취미들이 잇달아 공개되자 김대호는 "내 인생을 다른 사람이 보면 이렇게 보이는 거냐"라며 웃어 보인다.



2일 '구해줘! 홈즈'가 방송된다. / 사진=MBC

'구해줘! 홈즈'에서 현 서울시의원의 집이 공개된다.2일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 도시에 사는 싱글남들의 집을 둘러보며 집주인의 성향과 라이프스타일을 추리해보는 '연애의 집 참견 임장'이 펼쳐진다.이날 방송에서는 연애 휴식기를 보내고 있는 싱글남들의 집이 공개된다. 출연진은 공간 곳곳에 담긴 취향과 생활 습관을 살펴보며 집주인의 성격과 연애관, 가치관을 추리한다. 김숙과 래퍼 한해, 코미디언 김지유는 각자의 시선으로 집을 분석하며 싱글남들의 연애 이야기를 풀어낼 예정이다.이어 '구해줘! 홈즈' 최초로 정치인 집주인이 등장한다. 전 마포구의원이자 현 서울시의원인 집주인이 모습을 보이자 출연진들은 신기함을 감추지 못한다. 이에 김숙은 평소 "모든 남자에게 플러팅이 가능하다"고 밝혔던 김지유에게 집주인을 향한 플러팅을 권한다. 망설이던 김지유는 결국 전매특허인 '클럽 플러팅'을 선보인다.집 내부는 화려한 인테리어보다 실용성에 초점을 둬 눈길을 끈다. 이를 본 양세찬은 "아는 동생 집 같다"고 반응한다. 하지만 평범해 보이던 공간 한편에서 집주인의 바디프로필 사진이 발견된다. 이에 한해와 김지유는 과거 바디프로필 촬영 경험을 털어놓는다.'구해줘! 홈즈' 연애의 집 참견 편은 2일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr