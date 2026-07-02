김다예가 다이어트 성공 비결을 공유했다. / 사진='박수홍 행복해다홍' 유튜브 캡쳐

방송인 박수홍의 아내 김다예가 다이어트 성공 비결을 공유했다.김다예는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 현재 몸무게가 52kg이라고 밝혔다. 출산 후 꾸준히 다이어트를 하던 중 57kg에서 정체기가 찾아왔지만, 근력 운동과 식단 관리로 체중 감량에 성공했다고.다이어트 비법은 다름 아닌 근력 운동과 식단 관리였다. 김다예는 "몸에 근육이 없어 대사 능력이 떨어지고 기초대사량이 적었다"며 근력 운동을 통해 이를 보완했다고 설명했다. 또 단백질 위주의 저녁 메뉴를 섭취하고 혈당 관리를 위해 노력했다고 말했다. 다이어트 성공 소식과 함께 최근 그의 SNS에는 비키니를 입은 사진이 공개돼 눈길을 끌기도 했다.김다예는 2021년 김수홍과 결혼해 2024년 딸 재이를 출산했다. 시험관 시술과 임신, 출산으로 체중이 90kg까지 증가했지만 최근 38kg 감량에 성공해 화제를 모았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr