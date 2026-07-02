배우 김민하가 여유롭게 손을 흔들고 있다. / 사진=김민하 SNS

사진=김민하 SNS

배우 김민하가 다이어트 성공 후 밝은 근황을 전했다.김민하는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 김민하가 계단을 내려가면서 카메라와 눈이 마주치자 밝게 웃으며 손을 흔들고 있는 모습. 특히 그는 베이지색 셔츠에 브라운 재킷을 착용했음에도 팔뚝이 남는 몸매를 보였고, 필을 번쩍 들어 올렸을 때도 불편감이 없어 보여 눈길을 끌었다.앞서 김민하는 9kg 감량 소식이 전해졌다. 지난해 10월과 비교해 눈에 띄게 가녀려진 몸매는 큰 주목을 받았다.한편 김민하는 영화 '하나 코리아'로 관객들과 만남을 앞두고 있으며, 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연 제안을 검토 중인 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr