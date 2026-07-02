이아영이 근황을 알렸다./SNS

이아영이 근황을 알렸다./SNS

돌싱글즈' 커플 이아영과 심규덕이 재혼을 앞두고 지인들과 뜻깊은 시간을 보냈다.이아영은 최근 자신의 SNS에 심규덕과 함께 식당을 찾아 다정하게 어깨동무를 한 채 브이 포즈를 취하는 모습을 올렸다. 두 사람은 환한 미소로 예비부부다운 달달한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에는 푸짐한 음식이 차려진 테이블이 담겼다. 크림소스를 듬뿍 올린 감자튀김과 위스키, 음료 등이 놓여 있어 지인들과 함께한 모임의 화기애애한 분위기를 짐작하게 했다. 사진에는 "뚠땡이둘"이라는 문구도 더해져 편안한 일상을 엿보게 했다.2013 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승에 빛나는 이아영은 3년간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며 슬하에 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. '돌싱글즈1' 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐으나 현실적인 이유로 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다.서울대 출신의 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 이력이 있다. 당시 심규덕은 박혜경이 최종 커플이 됐고 이후 한 달여 간 만남을 이어갔으나 헤어졌다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr